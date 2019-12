Davutoğlu: Yeter ki artık kan akmasın...

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu, Libya'daki durumla ilgili olarak, ''Ateşkes sağlanırsa ve bu ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'ye herhangi bir rol düşerse biz her şeyi yaparız. Yeter ki ateşkes sağlansın, yeter ki artık kan akmasın'' dedi.



Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu, El Cezire televizyonunun Ankara bürosunda katıldığı canlı yayının çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin 1973 sayılı kararının bağlayıcı nitelikte olduğunu, bir an önce ateşkesin sağlanması ve Libya'daki insani durumun iyileştirilmesi konusunda en önemli adım olacağını belirtti.



Can kayıplarının önlenmesi için herkesi sorumlu davranmaya çağıran Davutoğlu, diğer adımların BM kararının uygulanmasından sonra geleceğini, Türkiye olarak amaçlarının yeni insan kayıplarına yol açmayacak şekilde işleyecek bir sürecin önünü açmak olduğunu söyledi.



Libya hükümetinin süratle ateşkes ilan etmesi gerektiğini belirttiklerini anlatan Ahmet Davutoğlu, ateşkesle ilgili Türkiye'nin gözlemci olması konusunda Libya hükümetinden talep geldiğini söyledi, ancak bu talebin yerine getirilmesi için gerekli bazı çalışmalar olduğunu ve bunları değerlendirdiklerini ifade etti.



Davutoğlu, Türkiye'de bulunan Libyalı muhaliflerin oluşturduğu Libya Ulusal Konseyi temsilcisiyle dün ve bugün kapsamlı görüşmeler yaptıklarını belirtti.





Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:



''Türkiye, bu ateşkesin nasıl uygulanacağına ilişkin şartları gördükten sonra Libya'daki tarihi bağlarla bağlı olduğumuz, ailemizin fertleri kadar yakın gördüğümüz kardeşlerimizin daha fazla can kaybıyla karşılaşmaması için üzerine düşen her türlü görevi yapar. Şu aşama bizim yoğunlaştığımız husus, durumu daha açık bir şekilde görmek, daha sonra atabileceğimiz adımları hep birlikte değerlendireceğiz.''



Gazetecilerin Libya hükümetinin ateşkes kararına rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin askeri operasyonda kararlı olduğunu ifade etmesi üzerine Davutoğlu, BM'nin 1973 sayılı kararında, karara uyulmaması halinde her türlü tedbirin alınabileceğinin belirtildiğini söyledi.



Birinci hedeflerinin ateşkesi sağlamak ve akan kanı durdurmak olması gerektiğini belirten Davutoğlu, bugün bu amaç doğrultusunda önemli görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Davutoğlu, ''Biz Tunus'ta ve Mısır'da hangi ilkeleri savunduysak, aynı ilkeleri Libya'da da savunuyoruz. Bu konuda herhangi bir çifte standartımız yok'' dedi.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Libya'da karşılaştıkları tabloda, Mısır'dakinden ve Tunus'takinden farklı olarak doğrudan çatışmaların içine girilmiş olduğunu kaydetti.



Kaybedilen her canın herkes için bir insanlık ayıbı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, ''Türkiye olarak yoğunlaştığımız husus, nerede yaşıyor olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun Libyalı kardeşlerimizin can güvenliğini temin edecek bir ateşkesin sağlanmasıdır. Büyük acıların yaşandığı haberleri geliyor. Biz doğrudan alandan haber alıyoruz. Bu acıların yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye üzerine düşeni yapar ama bunların önlenmesi mümkün olmazsa o zaman alınabilecek tedbirler zaten 1973 sayılı kararda beyan edilmişti'' diye konuştu.



Gazetecilerin ABD Başkanı Barack Obama'nın herhangi bir ateşkesin müzakere edilemeyeceğine ilişkin açıklamasına işaret etmesi üzerine Davutoğlu, Obama'nın kast ettiği ateşkes koşullarının, 1973 sayılı karardaki koşullar olduğunu belirtti. Beklentilerin aşikar olduğunu ifade eden Davutoğlu, kendilerinin de bu beklentilerin karşılanmasını, can güvenliğinin sağlanmasını, şehirlere yönelik saldırıların süratle durdurulmasını istediklerini, bir ateşkeste bunların hepsinin sağlanması gerektiğini söyledi.



Libya'nın Bingazi kentinde muhaliflerin kurduğu geçici konseyin dış ilişkiler ve uluslararası temas grubu üyesi Nasır El Mani ile yaptıkları görüşmede gelişmeleri onların perspektifinden dinleme imkanı bulduklarını anlatan Davutoğlu, daha önceden de Ulusal Konsey ile temasları olduğunu ve Bingazi'den Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında da Konsey'in büyük kolaylıklar sağladığını belirtti.



Bingazi'deki Türk Başkonsolosluğunun, kentte çalışan nadir başkonsolosluklar arasında yer aldığını belirten Davutoğlu, hem Trablus hem de Bingazi'deki elçiliklerin 24 saat çalıştığını ifade etti ve ''Bu bile Türkiye'nin, iletişim kurma açısından ne kadar net bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan biz bütün bu imkanlarını kullanarak, silahlı bir yeni çatışmaya yol açmadan nasıl çözülebilecekse, o çözümü sağlamak için geceli gündüzlü çalışacağız'' dedi.