-DAVUTOĞLU: YENİ BİR POLİTİKA GEREKİYOR TBMM (A.A) - 06.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dış politikada, önceki hükümetler döneminde yapılanları reddetmediklerini belirterek, ''Ancak her yeni şartta yeni bir politika gerekiyor. Uluslararası konjonktür değişirken politikalarda değişiklikler olur'' dedi. Davutoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapısını yeniden düzenleyen kanun tasarısının 2. bölümü üzerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Dış politikada, daha önceki hükümetler döneminde yapılan çok olumlu ve doğru katkıları hiç bir zaman reddetmediğini söyleyen Davutoğlu, ''Reddi miras etmedik. Ancak her yeni şartta yeni bir politika gerektiğini her zaman vurguladık. Uluslararası konjonktür değişirken politikalarda değişiklikler olur. Statiklik bir tür dogmatizmdir ve bizim bundan uzak durmamız gerekir. Her an uluslararası konjonktürü tekrar değerlendirmek durumundayız. Ama geçmişte yapılan hizmetleri de biz her zaman hayırla yadettik'' dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İspanya'da Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Davutoğlu, Esad'ın açıklamasında, ''Türkiye'nin uluslararası arabuluculuk rolünün sona erdiğini'' yönünde bir ifadesi bulunmadığını kaydetti. Esad'ın açıklama metnini okuyan Ahmet Davutoğlu, ''Türkiye'nin arabuluculuğu konusunda şüphe beyan edici bir tutum takınmamıştır. Aksine, hemen hemen her oturumda, başka ülkeler devreye girmek istediğinde açık bir şekilde tavrını ortaya koymuştur'' dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye'nin şu anda oynadığı rolün herhangi bir bölgesel güç rolü olmadığını, son derece etkin bir rol olduğunu kaydetti.