-Davutoğlu: Yaşananlar mazur görülemez ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili "Ne Deir Ez-Zor da ne de dün ve bugün Lazkiye'de yaşananlar mazur görülemez" dedi. Davutoğlu, Suriye'deki gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Şam ziyaretinde, 6 buçuk saat süren görüşmelerde Suriye yönetimine ve Beşşar Esad'a çok net iki talepte bulunduklarını kaydeden Davutoğlu, "Birincisi operasyonların derhal durdurulması ve Suriye ordusunun, başta Hama olmak üzere şehirlerden çekilmesi. İkincisi de Suriye halkının haklı demokratik taleplerinin karşılanması" dedi. Bu çerçevede yapılan kapsamlı görüşmelerle ilgili hususları kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Davutoğlu, şöyle konuştu: "Herşeyden önce şunu vuzuha kavuşturmak istiyoruz: Türkiye ne bu görüşmede ne de daha sonraki aşamalarda operasyonların devam etmesi konusunda Suriye'ye herhangi bir süre tanımış değildir. Bu konuda, özellikle uluslararası bazı basın kuruluşlarında gündeme getirilen hususları şiddetle reddediyoruz. Biz, o görüşmede de daha sonra da her düzeyde yaptığımız görüşmelerde operasyonların derhal durdurulması talebinde bulunduk. Türkiye'nin hiçbir şekilde masum sivillerin can kaybına yol açacak operasyonlara yeşil ışık yakması söz konusu değildir, olmamıştır, olmayacaktır. Bunun bir kere bilinmesinde fayda mülahaza ediyorum." Esad'la üzerinde konuştukları bazı konularda Suriye'nin ilk 2 gün içinde bazı adımları attığını belirten Davutoğlu, bu adımların Hama'dan tankların çekilmesi ve Hama'nın Türkiye'nin Şam büyükelçisine ve ulusal ve uluslararası medyaya açılması olduğunu kaydetti. Yaşananların, insan hakları bağlamında Suriye'nin içişleri olarak görülemeyeceğine işaret eden Davutoğlu, "Biz bugün, Suriye yönetimine buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz: Sivil halka yönelik olan ve büyük şehirlerde ve şehirlerin içinde yoğunlaşan bu operasyonlar derhal durdurulmalıdır. Askeri mevcudiyet şehirlerden çekilmeli ve hayat bu anlamda normale dönmelidir. Eğer operasyonlar durmazsa, bundan sonra bu süreç üzerinde atılacak adımlar konusunda konuşulacak bir şey de kalmaz" dedi. Operasyonların derhal durmasını beklediklerini ifade den Davutoğlu, "Suriye halkına da mesajımız şudur: Haklı demokratik talepleri konusunda Türkiye sadece Suriye halkının değil, Mısır, Tunus, Libya halkının nasıl yanında olduysa, Suriye halkının da yanında olmuştur. Bu ilkesel bir pozisyondur. Bu pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Ortadoğu'da bu konudaki taleplerin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu talepleri barışçıl yollarla gündeme getirmelerini ve bu taleplerin gerçekleşmesi konusunda da Türkiye'nin yanlarında olduğunu bir kez daha bilmelerini istiyorum" diye konuştu. Davutoğlu, bölgesel olarak da çabalarının sürdüğünü kaydederek, "Ümidimiz, bu sesimize kulak verilir ve operasyonlar biran önce derhal durdurulur ve Suriye'de, halkın taleplerini karşılayacak bir süreç başlar ve ileri aşamalara getirilir. Bizim nihai olarak sözümüz budur. Şu an itibariyle, Suriye yönetiminden beklentimiz herşeyden önce sivil kayıplara yol açan bu operasyonların derhal ve hiçbir şart öne sürülmeksizin durdurulmasıdır" dedi.