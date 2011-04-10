T24 LogoT24 Logo
Gündem

DAVUTOĞLU YARIN MACARİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A)

10 Nisan 2011 22:42

-DAVUTOĞLU YARIN MACARİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, yarın AB Dönem Başkanlığını üstlenen Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Janos Martonyi’nin davetine üzerine bu ülkeye resmi ziyarette bulanacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun Macaristan ziyareti sırasında mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında her alanda olumlu seyreden ilişkilerin bütün boyutlarıyla ele alınacağı, ayrıca Türkiye'nin AB'ye katılım süreci, Balkanlar ve Ortadoğu dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. Açıklamada, Davutoğlu'nun ziyareti sırasında Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt tarafından da kabul edileceği ve Macaristan Parlamentosunda çeşitli temaslarda bulunacağı kaydedildi.  Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Bakan Ahmet Davutoğlu'nun, köklü tarihi ve kültürel ilişkiler bulunan, dost ve müttefik Macaristan'a yapacağı ziyaretin, Türk-Macar dostluğunu pekiştirmenin yanı sıra Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye'nin AB ile ilişkilerini güçlendirmesine zemin teşkil edeceğini ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24