-DAVUTOĞLU YARIN MACARİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, yarın AB Dönem Başkanlığını üstlenen Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Janos Martonyi’nin davetine üzerine bu ülkeye resmi ziyarette bulanacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun Macaristan ziyareti sırasında mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında her alanda olumlu seyreden ilişkilerin bütün boyutlarıyla ele alınacağı, ayrıca Türkiye'nin AB'ye katılım süreci, Balkanlar ve Ortadoğu dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. Açıklamada, Davutoğlu'nun ziyareti sırasında Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt tarafından da kabul edileceği ve Macaristan Parlamentosunda çeşitli temaslarda bulunacağı kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Bakan Ahmet Davutoğlu'nun, köklü tarihi ve kültürel ilişkiler bulunan, dost ve müttefik Macaristan'a yapacağı ziyaretin, Türk-Macar dostluğunu pekiştirmenin yanı sıra Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye'nin AB ile ilişkilerini güçlendirmesine zemin teşkil edeceğini ifade edildi.