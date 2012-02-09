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Dünya

Davutoğlu Washington'a geldi WASHINGTON (A.A)

09 Şubat 2012 12:31

-Davutoğlu Washington'a geldi WASHINGTON (A.A) - 09.02.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Davutoğlu, özel uçakla geldiği Dulles Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ve büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı. Washington'daki temasları kapsamında bugün tüm gün ABD Kongresi'nde görüşmeler yapacak olan Davutoğlu, daha sonra George Washington Üniversitesi'nde öğrencilere hitap edecek. Davutoğlu, temaslarının ikinci gününde Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) adlı düşünce kuruluşunda konuşacak, Amerikan Türk Konseyi (ATC) yönetimi ve üyeleriyle öğle yemeğine ve Türki Amerikan Birliği'nin (TAA) resepsiyonuna katılacak, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Washington bürosunu (SETA DC) ziyaret edecek. Davutoğlu, 13 Şubat Pazartesi günü ise ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ve ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Thomas Donilon ile görüşecek.  Dışişleri Bakanı Davutoğlu ayrıca, Washington'da çeşitli düşünce kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek, önde gelen bazı ABD medya kuruluşlarına mülakat verecek.

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