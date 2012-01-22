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Politika

Davutoğlu ve Yıldız, Erciyes'te KAYSERİ (A.A)

22 Ocak 2012 18:13

-Davutoğlu ve Yıldız, Erciyes'te  KAYSERİ (A.A) - 22.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Erciyes Dağı'nda gezinti yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den, Kayseri'deki belediyecilik tarihi ve Erciyes Kış Turizmi Projesi hakkında bilgi alan Davutoğlu ve Yıldız, daha sonra Erciyes Dağı kayak merkezi bölgesinde gezintiye çıktı. Vali Mevlüt Bilici ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile kayak merkezinde yürüyüş yapan Davutoğlu ve Yıldız, vatandaşlarla sohbet edip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir öğrenci grubunun ikram ettiği sucuk ekmekten yiyen Davutoğlu ve Yıldız, daha sonra jet ski (kar motoru) kullandı. Jet skilerle Erciyes Dağı'nın zirvesine doğru çıkan Davutoğlu ve Yıldız, kayak yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Jet ski gezisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Davutoğlu, Erciyes Dağı'nı çok beğendiğini belirterek, burada yapılan yatırımlardan övgüyle söz etti. Bir gazetecinin ''Erciyes Davos olur mu?'' şeklindeki sorusunu Davutoğlu, ''Daha güzeli olur'' diye yanıtladı. Bakanlar Davutoğlu ve Yıldız, daha sonra bir ailenin yanına konuk olarak ikram ettikleri çay ve poğaçalardan yedi. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Erciyes Kış Turizmi Merkezi Projesi kapsamında Hacılar bölgesinde yapılan yeni tesislerde de incelemede bulunan bakanlar, gondol tipi teleferiğe binerek dağın yaklaşık 3 bin 200 metre rakımlı bölgesini de gezdi.

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