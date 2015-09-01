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Davutoğlu ve Türkeş'ten sürpriz ziyaret

63. Hükümet üyeleri bugün ilk olarak Anıtkabir'e ziyarete gittiler. Ardından Başbakan Davutoğlu ve Tuğrul Türkeş sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi

01 Eylül 2015 17:51

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Anıtkabir ziyaretinden sonra Tuğrul Türkeş'in babası Alparslan Türkeş'in Beşevler'deki Anıtmezarı'na gitti.

Başbakan Davutoğlu başkanlığında kurulan 63. Hükümet üyeleri bugün ilk olarak Anıtkabir'e ziyarete gittiler. Başbakan Davutoğlu ziyaret sonrasında makam aracına Tuğrul Türkeş'i de alarak hareket etti.

Davutoğlu ve Tuğrul Türkeş'in Anıtkabir'den ayrıldıktan snra MHP eski Genel Başkanı ve Tuğrul Türkeş'in babası Alparslan Türkeş'in Beşevler'deki Anıtmezarı'na gitikleri ortaya çıktı.

Davutoğlu ve Türkeş'in Anıtmezar'da birlikte dua ettikleri ve bir süre mezar başında sohbet etikten sonra ayrıldıkları öğrenildi.

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