Davutoğlu ve Türkeş'ten sürpriz ziyaret

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Anıtkabir ziyaretinden sonra Tuğrul Türkeş'in babası Alparslan Türkeş'in Beşevler'deki Anıtmezarı'na gitti.

Başbakan Davutoğlu başkanlığında kurulan 63. Hükümet üyeleri bugün ilk olarak Anıtkabir'e ziyarete gittiler. Başbakan Davutoğlu ziyaret sonrasında makam aracına Tuğrul Türkeş'i de alarak hareket etti.

Davutoğlu ve Tuğrul Türkeş'in Anıtkabir'den ayrıldıktan snra MHP eski Genel Başkanı ve Tuğrul Türkeş'in babası Alparslan Türkeş'in Beşevler'deki Anıtmezarı'na gitikleri ortaya çıktı.

Davutoğlu ve Türkeş'in Anıtmezar'da birlikte dua ettikleri ve bir süre mezar başında sohbet etikten sonra ayrıldıkları öğrenildi.