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Dünya

Davutoğlu ve Laricani Konya'da KONYA (A.A)

13 Ocak 2012 15:01

-Davutoğlu ve Laricani Konya'da KONYA (A.A) - 13.01.2012 - Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek, dua eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İran İslam Danışma Meclis Başkanı Ali Laricani, Müze içinde icra edilen sema ayinini izledi. Ankara'daki temaslarının ardından uçakla Konya'ya gelen İran İslam Danışma Meclis Başkanı Ali Laricani'yi havaalanında  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve AK Parti Konya milletvekilleri ile öteki ilgililer karşıladı. Laricani, Bakan Davutoğlu ve beraberindekilerle birlikte Mevlana Müzesi'ne geçti. Mevlana Müzesi'ni gezen Davutoğlu ve Laricani, Mevlana Müzesi yetkililerinden Müze hakkında bilgi aldı.  Mevlana'nın sandukası başında dua eden Laricani ve Davutoğlu, daha sonra Müze içinde icra edilen sema ayinini izledi. Davutoğlu, müze çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Laricani'yi önce Ankara sonra Konya'da ağırlamaktan gurur duyduğunu söyledi. Mevlana'nın İran'dan Anadolu'ya ve sonra Konya'ya kadar uzanan hayatında bütün bu coğrafyanın ortak mirasını temsil ettiğini belirten Davutoğlu, dolayısıyla Türkiye ile İran'ın tarihin derinliklerine giden dostluk ilişkilerine sahip ülkeler olduğunu kaydetti. Bu ilişkiyle dostluk köprüsünde de en önemli olanın Hazreti Mevlana'nın Farsça yazılmış Mesnevisi olduğunu anlatan Davutoğlu, ''Farsça yazılmış ama bütün insanlığa hitap etmiş büyük bir eserdir. Bu büyük şahsiyetin Konya'da ebediyen bulunuyor olmasının onurunu hep birlikte yaşadık. Laricani'ye 'hoş geldin' diyorum'' dedi. Kendisine gösterdiği misafirperverlikten dolayı Bakan Davutoğlu'na teşekkür eden Laricani ise çok manevi ve tarihi özellikleri olan bir kenti ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Hazreti Mevlana'nın şiirlerinin İran'da çok yaygın şekilde okunduğunu vurgulayan Laricani, Mevlana'nın düşüncelerinin İran'da fıkıh, ulema ve din adamlarının içerisinde çok değer verildiğini bildirdi.     Mevlana'nın, İran ve Türk halkının ortak bir değeri olduğunu anımsatan Laricani, şunları kaydetti: ''Mevlana'nın türbesinin Konya'da olması İran halkı için büyük bir yakınlık ve dostluk simgesidir. Burada gezerken İran ile Türkiye'nin iki milletin birbiriyle ne kadar iç içe çok yakın dost ve kardeş ülke olduğu görülüyor. İki ülke arasında ortak kültürlerin var olması iki hükümet ve iki devletin çok yakın dost olduğunu gösteriyor. Zannetmiyorum ki, birbirine düşünce ve görüş açısından bu kadar yakın bir ülke olsun. Bu da iki ülkeye ağır bir sorumluluk yüklüyor. Türkiye'deki üst düzey yetkililerle çok güzel görüşmeler yaptık. Bu ziyaretimizde bu güzel görüşmelerin güzel bir tamamlayıcısı oldu.'' Davutoğlu ve Laricani daha sonra Mevlana Müzesi yanındaki camide Cuma namazını kıldı.

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