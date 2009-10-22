Davutoğlu ve Aliyev, Bakü'de görüştü

Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile bir araya geldi ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmelerin "iki kardeş ülke yetkilileri arasında nasıl geçmesi gerekiyorsa öyle geçtiği" bildirildi.



Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 21. Toplantısı için Bakü'de bulunan Davutoğlu'nun Memmedyarov ile görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, olumlu bir ortamda geçen görüşmede, iki ülke arasındaki tüm konular geniş bir perspektifte ele alındı, aynı zamanda Ermenistan ile imzalanan protokoller, Türk Şehitliği'ndeki Türk bayrağının indirilmesi olayı ve Minsk Grubu'na ilişkin son gelişmeler de gündeme geldi.



Bu arada, Minsk Grubunun yarın Viyana'daki toplantısına Türkiye de üst seviyede katılıyor. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün bu toplantılar için halen Viyana'da bulunduğu ve görüşmelere başladığı belirtiliyor.



KEİ toplantıları başladı



Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 21. toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.



Açılış konuşması yapan Elmar Memmedyarov, Azerbaycan'daki ekonomik gelişmeyi anlatarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz hatları ile Şahdeniz ve diğer projeler hakkında bilgi verdi.



Memmedyarov, "Azerbaycan çeşitli ulaşım ve enerji projelerini gerçekleştirmekle bütün bölgenin kalkınmasına katkı sağlamıştır" dedi.



Azerbaycan'ın aynı zamanda yatırımcı devlet haline geldiğini söyleyen Memmedyarov, "Dünyadaki krize rağmen Azerbaycan yüzde 6 ekonomik büyüme sağlamıştır. Şu anda kendisi de gelişme dönemi içindedir" diye konuştu.



Memmedyarov, Şahdeniz projesi ile çeşitli ulaşım-enerji projelerinin hayata geçirilmesini beklediklerini ifade ederek, böylece ülkesinin enerji güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağını kaydetti.



Toplantıda Azerbaycan'ın dönem başkanlığını Bulgaristan'a devretmesi öngörülüyor.



Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun temsil ettiği KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına, Bulgaristan dışişleri bakanı, Moldova devlet bakanı, Rusya, Arnavutluk, Yunanistan, Gürcistan, Romanya, Ukrayna, Sırbistan ve Ermenistan dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılıyor.



Toplantının ardından, KEİ Troykasının ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.