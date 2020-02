Davutoğlu: Van, komşu ülkelerin gözbebeği haline geldi

Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)- AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümetin ve güvenlik güçlerinin 2015\'ten bu yana yürüttüğü terörle mücadele sayesinde Van\'ın komşu ülkelerin gözbebeği haline geldiğini söyledi. Davutoğlu, \"Van\'ın, bölgenin ve ülkenin huzur iklimine kavuşması, şehitlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleleri\'ne borçluyuz\" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı\'nın Düşünce ve Medya Topluluğu\'nun davetlisi olarak Van\'a geldi. İlk olarak Van Valiliği\'ni ziyaret eden Davutoğlu\'nu, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve ilçe kaymakamları karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Davutoğlu, daha sonra Vali Zorluoğlu\'nun makamına geçti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Van\'ın köklü medeniyetlerin merkezi olduğunu belirterek, \"Van\'ı anlamadan Anadoolu\'yu ve buradaki medeniyetleri anlamak mümkün değil. Çünkü, Van giriş kapımızdır. Van, köklü medeniyetlerin merkezi olmuş çok büyük bir şehrimizdir. Ben bir devlet adamı olarak Van\'ı gönlümde her zaman ayrı bir konumda tuttum. Van\'ı tanıdıkça kendimi her zaman bir Vanlı gibi hissettim\"dedi.

\'TERÖRLE MÜCADELEYLE VAN HUZURA KAVUŞTU\'

Davutoğlu, 23 Temmuz 2015 tarihinde başlatılan terörle mücadele ile birlikte hem Van\'ın hem bölgenin ve hem de ülkenin kaderinin büyük ölçüde değiştiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Teröre karşı başarılı bir mücadele yürütülüyor. Hükümetimizin, güvenlik birimlerimizin omuz omuza verdikleri başarılı mücadeyle bugün Van, tekrar o şenlikli konumunu kazanmış. Valimizden aldığımız bilgiye göre geçen yıl sadece 500 bin İranlı turist Van\'ı ziyaret etmiş. Bu da Van\'ın etkisinin, güzelliğinin sınırlarımızın ötesinde de değer bulduğunu göstergesidir. Bugün Van\'ın her bir ilçesinde, her bir santimetrekaresinde güven ve huzur ortamı var. Bunları en çok da şehitlerimize borçluyuz. Bu mücadelede Van\'a ve ülkemize huzur getirilmesi noktasında toprağa verdiğimiz bütün şehitlerimize bir kez daha Allah\'tan rahmet diliyorum. Başbakanlığım döneminde Van en çok ziyaret ettiğim şehirlerin başından gelir. Hiç unutamadığım ziyaretlerimden birisi de şehitlerimizi uğurladığımız ziyaretti. Bugün verilen mücadeleyle şehit düşen, toprağa düşen kardeşlerimizin fedakarlıkları sayesinde, bugün bölgemizde ve ülkemizde huzur var. Bu ülkenin birliği, beraberliği söz konusu olduğunda 80 milyon omuz omuza verecektir. Çevre ülkelerde yaşanan huzursuzluklar, ülkemize hiçbir şekilde bulaşamayacaktır.\"

Van\'ın depremle birlikte büyük bir yıkım gördüğünü de belirten Davutoğlu, \"Van yeniden inşa edildi. Güvenlik sorunu nedeniyle ekonomide bir daralma yaşandı ama bugün bu daralma aşılıyor ve Van\'ın imkanları her zamanınkinden inşallah daha gelişmiş olacak. Ben Sayın Valimize ve aynı zamanda belediye başkanlığı görevi nedeniyle halkla gördüğü o takdir nedeniyle kendisini tebrik ediyorum. Sayın Valimizin şahsında bütün kaymakam ve belediye başkanlarımıza, vali yardımcılarımıza ve güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum\" dedi.

Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasını ziyaretinin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andinç Konferans Salonu\'nda \'Bilinç, Bilgi ve Ahlak\' konulu bir konuşma yapacak.

