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Dünya

Davutoğlu üzüntülerini bildirdi ANKARA (A.A)

27 Kasım 2011 02:04

-Davutoğlu üzüntülerini bildirdi ANKARA (A.A) - 26.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NATO güçlerinin Pakistan topraklarında düzenlediği hava saldırısının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Har'ı arayarak, üzüntülerini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun, bugün Pakistan topraklarında NATO/ISAF güçleri tarafından iki askeri kontrol noktasına düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 24 askerin hayatını kaybettiği saldırıdan dolayı Har'ı telefonla aradığı, duyulan derin üzüntüyü ve taziyelerini ilettiği belirtildi. Açıklamada, Davutoğlu'nun bu konunun ittifak bünyesinde gündemde tutulmasının, ayrıca ISAF komutanının başlatıldığını açıkladığı soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasının ve olayın sorumlularının tespit edilmesinin takipçisi olunacağını Pakistan Dışişleri Bakanına ifade ettiği kaydedildi.

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