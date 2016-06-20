Davutoğlu Umre'ye gitti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ramazan umresi yapmak üzere Mekke'ye geldi. Davutoğlu'na Türkiye'den gelen umrecilerin yoğun ilgisi vardı.

Önce Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Medine'ye giden Davutoğlu'na eşlik edenler arasında eski Enerji Bakanı Taner Yıldız ve AKP'li eski vekil Vahit Kiler de vardı.



Vatan'ın haberine göre, Medine'de Davutoğlu, umre ziyareti için burada bulunan Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'la da bir süre sohbet etti.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Davutoğlu'nun, küçük bir kızı yanında gezdirmesi de dikkatlerden kaçmadı. 7 yaşında olan ve adının Sare olduğunu öğrenilen kız çocuğunun babasının Davutoğlu'nun Malezya'daki öğrencilerinden olduğu öğrenildi.

