-DAVUTOĞLU: UMARIZ WULFF'UN TAVRI HALKI TARAFINDAN DA BENİMSENİR KUVEYT (A.A) - 18.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un "İslamiyet'in de Almanya'ya ait olduğu" şeklindeki sözlerini değerlendirirken, Almanya Cumhurbaşkanının bu vizyonunun Alman halkı, Alman yöneticileri tarafından da benimsenmesini ve yabancı düşmanlığının önünün kesilmesini ümit ettiklerini söyledi. Davutoğlu, Kuveyt'teki temaslarının ardından Katar'a hareketinden önce, Türk basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bir soru üzerine Davutoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un "İslamiyet'in de Almanya'ya ait olduğu" sözlerini yorumlarken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 10 gün kadar önce Almanya'da olduklarını anımsatarak, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı bu açıklamalarıyla aslında sadece tarihi bir gerçeği tespit etmiş olmuyor, gelecekle ilgili bir perspektif, bir vizyon belirliyor. Ümit ediyoruz ki Cumhurbaşkanının bu vizyonu Alman halkı, Alman yöneticileri tarafından da benimsenir ve Almanya'da Müslümanlarla Hristiyanlar arasında, yabancılarla Avrupalılar arasında işbirliği çok daha sağlam bir zemine oturur ve bu yabancı düşmanlığının önü kesilir."