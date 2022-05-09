Davutoğlu: Ülkeye barış getireceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan partisinin il başkanlığı önünde toplanan kalabalığa konuştu. Partisinin hedeflerini anlatan Davutoğlu, "Biz Gelecek Partisi olarak Türkiye'nin her kesimini, her etnik mezhebin temsilcisi olarak bu ülkeye barış getireceğiz. Hiç kimse düşüncesi, inancı, felsefesi, geçmişi dolayısıyla düşman olmayacak. Hiçbir dil dışlanmayacak" dedi.

Davutoğlu, konuşmasının eşi Sare Davutoğlu ile Ortodoks Kilisesi'nin Ruhani reisi Coşkun Teymur tarafından karşılandı. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in de tevhidi dinler bakımından köklü geleneklere sahip bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Burada her inançtan, her düşünceden, her mezhepten vatandaşlarımız onurlu bir şekilde yaşarlar. 1850'lerden beri ayakta kalan ve Mersin'imize de ülkemizin dini kültürel çoğunluklarına da büyük katkı yapan bir mekandayız.

Bu mekanı böylesine özgün ve asli yapısına uygun şekilde koruduğunuz için de teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemizin vatandaşlarının inançlarını özgürce yaşayabilmeleri, Türkiye'de devletimizin en temel ilkelerinden biridir. O bakımdan Mersin ziyaretimizde hem eski başbakan olarak sizlere bir kez daha bu ülkenin vatandaşları olarak duyduğum saygıyı ifade etmek isterim, bir teminat olarak da şunu söylerim ki; bizim olduğumuz, nefes aldığımız verdiğimiz ve siyaset yaptığımız her zeminde bütün vatandaşlarımız inançlarını özgürce yaşayacaklardır" diye konuştu.

(DHA)