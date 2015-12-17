Davutoğlu: Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliği toplantısı İzmir'de yapılacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB ile müzakereler kapsmasında görüşülecek konuları ele almak için gittiği Brüksel'de açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki yüksek işbirliği toplantısının İzmir'de yapılacağını" duyurdu. Davutoğlu, ayrıca AB ile vize muafiyetine ilişkin reform kanunları paket halinde Meclis'e getirileceğini belirtti.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Şubat ayının ilk yarısında Türkiye ile Yunanistan arasında yüksek düzeyli işbirliği konseyi yapılacak. Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan üçlü zirvesi de olacak.

Stratejik işbirliği, vize muafiyeti ve AB-Türkiye ilişkileri kapsamında görüşmeler yapılıyor. Reform kanunları paket içinde Meclis'e gelecek. Ümit ederiz süreç bu tempoda devam eder.

Biz bir taraftan onlarla müzakere ederken yasal düzenlemelerimizi de işletiyoruz. Bunlarla ilgili olarak ortak çalışma grubu oluşacak. Ege'de yalanan insani trajediyi bitirecek önlemleri konuşacağız.Bunlar hep bu çalışma grubu içerisinde konuşulacak konular. Olumlu neticeler alacağımızı düşünüyorum.

Bu Türkiye-AB ilişkilerinde yeni ve güçlü bir dönemin başlangıcı için önemli bir aşama. Merkel'in devrede olması işleri kolaylaştırıyor.

Sık sık olayları birlikte paylaşarak ele almamız oldukça önemli. Görüş ayrılıkları önümüzde engel teşkil etmiyor.

(Brüksel'deki Türk gazetecilere yönelik olarak) Siz de hazır olun burada işiniz daha çok artacak.