-DAVUTOĞLU: TÜRKİYE AKTİF ROL ÜSTLENECEK ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye aktif rol üstlenerek, AB Konseyi değerlerinin yaygınlaştırılması ve barış ortamının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecek" dedi. Davutoğlu, Dışişleri Konutu'nda biraraya geldiği Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Konseyi dönem başkanlığında beş önemli gündem maddesi bulunduğunu kaydetti. Avrupa Konseyi'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Davutoğlu, bu reform için temasların süreceğini kaydetti. Davutoğlu ikinci gündem maddesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) reformu olduğunu, AİHM'in insan hakları konusunda en etkili çalışan kurum olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı, AİHM reformu konusunda daha önce yapılan toplantıları sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti. "Evrensel değerlerin üye ülkelerde yerleşmesi ve bunun denetlenmesi için büyük önem taşıyan Avrupa Konseyi bağımsız denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi"ni üçüncü hedef olarak belirlediklerini kaydeden Davutoğlu, dördüncü olarak da Avrupa Birliği'nin AB İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olmasını istediklerini söyledi. Davutoğlu, "Şimdiye kadar AB üyesi ülkeler, tek tek üye ülkeler olarak taraftılar, şimdi AB bir bütün olarak AB İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olacak" dedi. Ahmet Davutoğlu, "bu sürecin bitirilmesi için geçtiğimiz dönemde Türkiye'yi ziyaret eden Belçika ve Macaristan Dışişleri Bakanlarıyla bu konuları görüştüğünü ve prensip mutabakatına vardıklarını" kaydetti. Beşinci ve en önemli hedeflerinin, "Türkiye'nin ortaya attığı bir fikir olarak çok somut bir hedef olduğunu" vurgulayan Davutoğlu, "Avrupa'da yükselişe geçen olumsuz eğilimlere, diğer kültürlere karşı tolerans eksikliğine karşı neler yapılacağı konusunda çalışacak bir Akil Adamlar Heyeti oluşturulması için Genel Sekreter ile görüştüklerini ve birlikte istişare ederek bir heyet oluşturulduğunu" belirtti. Davutoğlu, eski Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in başkanlığında ve Edward Mortimer'in raportörlüğünde bir heyet oluştuğunu, Türkiye'den sosyal bilimci Ayşe Kadıoğlu'nun bu heyette görev aldığını aktardı. Heyetin ilk ilanının geçen haftalarda Brüksel'de yapıldığını hatırlatan Davutoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığıyla birlikte bu heyetin çalışmalarının planlanacağını ve heyetin mayıs ayında İstanbul'da yapılacak Bakanlar Komitesi'ne rapor sunacağını belirtti. "Bu beş temel hedef etrafında, bu dönemi AB Konseyi hedeflerinin gerçekleşmesi konusunda yoğun bir tempoda geçireceğiz" diyen Davutoğlu, şunları kaydetti: "Avrupa gündeminde olan birçok konu var. Ortaya çıkabilecek krizler, veya şu anda potansiyel risk alanları konusunda Türkiye aktif bir rol üstlenerek, AB Konseyi değerlerinin yaygınlaştırılması ve barış ortamının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecek."