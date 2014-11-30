Davutoğlu: Türk-Kürt kardeştir, ayrımcılık yapan kalleştir

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Çözüm sürecinin anlamı bizim için milletin buluşmasıdır, kenetlenmesidir, omuz omuza gelmesidir" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Balıkesir İl Kongresinde konuştu.

Davutoğlu,"Türkiye'nin batısına, İç Anadolu'ya gidip doğuya gidemeyenler ya da tersine doğuya gidip batıya, İç Anadolu'ya hakkıyla gelemeyenler, Kuvayı Milliye'den uzak olanlardır. Biz ise Kuvayı Milliye ruhuyla ülkemizin her köşesini, birleştirmeye bütünleştirmeye devam edeceğiz. Bizim için çözüm sürecinin anlamı budur. Milletin tekrar buluşmasıdır, Erzurum Kongresi'nde bir araya gelenlerle Balıkesir kongrelerinde bir araya gelenlerin hiçbir etnik ve mezhep ayrımı olmadan bir araya gelip kenetlenmesidir, birleşmesidir, omuz omuza yürümesidir" diye konuştu.

Davutoğlu, Patnos ziyaretine ilişkin, "Orada bu vatanın birliği ve beraberliği için ve demokrasimizin geleceği için 6-7 Ekim provokasyonlarına karşı dimdik duran Kürt vatandaşlarımızla omuz omuza konuştum. Orada, onlar albayrağı dalgalandırdılar. Vatanın birliğini beraberliğini, 6-7 Ekim Kobani provokasyonlarına karşı savundular ve orada da gösterdik ki Kuvayı Milliye söz konusu olduğunda, Türk-Kürt kardeştir, ayrımcılık yapan kalleştir" dedi.

Başbakan Davutoğlu, "Şimdi yeni koalisyon arayışları var CHP ile MHP arasında... Tek parti zihniyetiyle Türkiye'nin belli bir bölgesine siyaset yapanların koalisyonu... Dün de Diyarbakır'da bir otelde yapılan toplantıdan sonra CHP-HDP koalisyonu için sorular sorulmaya başlandı. Bu millet ne tür koalisyon olursa olsun kendini temsil edeni tanır, gözünden tanır" diye konuştu.