-DAVUTOĞLU: TERÖRİZM ORTAK DÜŞMAN OSLO (A.A) - 01.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Norveç'teki saldırının ardından Türk halkı ve Hükümetinin dayanışma duygularını göstermek için Oslo'ya geldiklerini belirterek, terörizmin dini ve ırkı olmadığını, terörizmle mücadelede Türkiye ile Norveç'in birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Davutoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store ile Norveç Dışişleri Bakanlığı'nda 45 dakikalık görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Davutoğlu, konuşmasında Norveç'e bu kez Türk halkının son saldırıdan duyduğu üzüntüyü ve dayanışmayı göstermek amacıyla özel bir misyonla geldiğini kaydederek, bugün Gizem Doğan'ın cenazesine katıldığını, Gizem Doğan'ın aslında iki ülkenin kültürlerinin sentezi olması açısından bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı. Gizem Doğan'ın hayatının gerek Türk gerekse Norveç halkı için derslerle dolu olduğunu ifade eden Davutoğlu, Doğan'ın 17 yaşında, Norveç'te yaşayan, kendini hem Norveçli hem de Türk hisseden bir genç kız olduğunu dile getirdi. Norveç'teki hoşgörü kültüründen övgüyle bahseden Davutoğlu, bu saldırıda etnik kökenleri ya da dinleri her ne olursa olsun aslında bütün insanlığın hedef alındığını belirterek, Oslo'ya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile birlikte Türk halkının ve Türk hükümetinin dayanışmasını ve Norveç'le, terörizmle mücadelede omuz omuza olduklarını göstermek için geldiklerini belirtti. Norveç'teki saldırıda dinine bakılmaksızın herkesin hedef alındığını belirten Davutoğlu, "Bu da demek oluyor ki, terörizm bütün insanlığın ortak düşmanıdır. Bu hepimize bir tehdittir" diye konuştu. -SURİYE'DE YAŞANAN OLAYLAR- Davutoğlu, basın toplantısında gazetecilerin Suriye'deki olaylara ilişkin değerlendirmesini sormaları üzerine, bu sabah Ankara'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada da belirttiği gibi bu şiddet olaylarını kınadığını vurgulayarak, Suriye yönetiminin Hama'ya saldırılarının gerek yöntem gerekse zamanlama açısından çok yanlış olduğunu kaydetti. Suriye yönetiminin samimi olması durumunda reform sürecini hep desteklediklerini ifade eden Davutoğlu, "Ancak bu çatışmalar ve gerginlik böyle devam ederse, ve günde 100'den fazla kişi öldürülürse o zaman tabii ki kimse sesiz kalamaz. Umarız ki bu sorun uluslararası hale gelmeden çözümlenir. Ancak günümüzde yeni bir dünyada yaşıyoruz, bütün olaylar dünyadaki herkes tarafından takip ediliyor. Bu nedenle sorumluluk içinde davranmalıyız" diye konuştu. -NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI JONAS GAHR STORE- Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store da toplantıdaki konuşmasında, Davutoğlu'nu Oslo'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Davutoğlu'nun Norveç'te düzenlenen son saldırının ardından gösterdiği dayanışmadan dolayı çok memnun olduklarını kaydetti. Davutoğlu'nun Gizem Doğan'ın Trondheim'daki cenazesine katıldığını hatırlatan Store, Türk Dışişleri Bakanının kendileri için her zaman iyi bir misafir olduğunu, ancak bu seferki ziyaretin böyle trajik bir olayın ardından meydana geldiğini kaydetti. "Sayın Davutoğlu'nun dostluk elini uzatmasını takdir ediyoruz" diye konuşan Norveçli Bakan, Davutoğlu'na da aktardığı gibi, terörizmle mücadele konusunda bütün ülkelerin birleştiğini, bu son saldırıda etnik kökenleri ya da dinleri farketmeksizin Norveç halkının hedef alındığını dile getirdi. Store, bir gazetecinin, "bu saldırının ardından terörizm algılarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını ve PKK terörizmi ile mücadelede Türkiye ile daha yakın bir işbirliği yapıp yapmayacaklarını" sorması üzerine "22 Temmuzdan sonra ne bir Norveçli bakan ne de herhangi bir Norveçli aynı insan olacaktır. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Norveç halkına yönelik en önemli saldırıdır" dedi.