-Davutoğlu temaslarına başladı WASHINGTON (A.A) - 09.02.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına başladı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, beraberindeki heyetle ABD Kongresi'ne geldi. Burada ilk olarak Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Parti Virginia Milletvekili Eric Cantor ve yardımcısı Cumhuriyetçi Parti California Milletvekili Kevin McCarthy ile görüşen Davutoğlu'nun Kongre temasları tüm gün sürecek. Davutoğlu, bu çerçevede, Meclis Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti Florida Milletvekili Ileana Ros-Lehtinen, Meclis Cumhuriyetçi Parti Kampanya Komitesi Başkanı Teksas Milletvekili Pete Sessions, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Kıdemli Üyesi Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain, Senato Çoğunluk Lider Yardımcısı Demokrat Parti Illinois Senatörü Dick Durbin, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Parti Massachusetts Senatörü John Kerry, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Avrupa Alt Komitesi Başkanı Demokrat Parti New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen gibi isimlerle temaslarda bulunacak. Davutoğlu, George Washington Üniversitesi'nde de öğrencilere hitap edecek.