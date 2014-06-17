Davutoğlu: Telafer'deki Türkmenlerle yakından ilgileniyoruz

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Telafer'deki çatışmalar sebebiyle kenti terk etmek zorunda kalan Türkmenlerle yakından ilgilendiklerini söyledi.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Musul'a bağlı Telafer'i çatışmalar nedeniyle terk eden Türkmenlerle yakından ilgilendiklerini ifade ederek Telafer-Sincar arasındaki 100 bini aşkın Türkmen'in barınma, gıda ve tıbbi ihtiyaçları için AFAD'ın gereken hazırlıkları "derhal" başlattığını duyurdu. Bakan Davutoğlu, "Ülkemiz Irak'taki soydaşlarımızın ve tüm Iraklı kardeşlerimizin bekası için elinden gelen tüm çabayı göstermeye devam edecektir" dedi.