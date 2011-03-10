-DAVUTOĞLU TEKBİRLERLE KARŞILANDI İSKEÇE (A.A) - 09.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İskeçe'nin Şahin köyünde Türkler tarafından tekbirlerle karşılandı. Davutoğlu, Dışişleri Bakanı olarak ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği Yunanistan'da gezisinin Batı Trakya ayağında geldiği Şahin köyünde Dedeagaç ve Gümülcine'den de gelenlerin aralarında bulunduğu kalabalık grup tarafından karşılandı. ''Şahin seninle gurur duyuyor'' sloganlarının atıldığı karşılama sonrası köyde bir süre yürüyen Davutoğlu'na köylü kadınlar evlerinin balkonlarından karanfiller attı. Davutoğlu'nun gelişi dolayısıyla köy meydanında tekbir getirilerek kurban kesildi. Kurulan tören alanında Davutoğlu'nun kürsüye davet eden Mustafçova Belediye Başkanı Mustafa Çukal ''Dünya siyasetinde öncü bir siyasi şahsiyeti Balkanların kalbi olan Şahin Köyü'nde ağırladıklarını'' belirterek, Davutoğlu'nun anavatanları Türkiye ile vatanları Yunanistan arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinde büyük rol oynadığını ifade etti. Köy halkının alkışlarıyla kürsüye gelen Bakan Davutoğlu, ''Balkanların yüreği, vicdanı ve engin hoşgörüsünün kalbi Şahin Köyü'nün yiğit insanları'' diyerek selamladığı köy halkına Anadolu insanının Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. -KÖY HALKINDAN BAŞBAKAN ERDOĞAN'A DAVET- Köy halkının ''Başbakan buraya'' sloganlarına karşılık Başbakan Erdoğan'a bu talebi ileteceğini belirten Davutoğlu, Şahin köyüne eşi Sare ve çocukları ile geldiğini hatırlattı. Dışişleri Bakanı olarak Yunanistan'a ilk ziyareti yaptığını belirten Davutoğlu, ''Şahin'i programa almazsam olmazdı. Asıl biz sizinle gurur duyuyoruz artık Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk komşuluk ilişkisi var. Bu dostluğun bir köprüsü varsa bu köprü batı Trakya'dır başlangıcı Şahin köyüdür'' diye konuştu. Davutoğlu, Şahin köylülerin anavatan Türkiye'ye olduğu kadar vatanları Yunanistan'a da bağlı olduklarını ifade ederek, bugün Batı Trakya'ya üç mesaj verdiğini dile getirdi. Davutoğlu, köy halkından birlik ve beraberliklerini, dillerini, dinlerini, kültürlerini korumalarını isteyerek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk atmosferinden faydalanmaları ve iki ülkenin yatırımları ile bölgeyi Yunanistan'ın yükselen bölgesi yapmalarını istedi. Türkiye'nin Avrupa'nın dışında kalmasını isteyenlere ''Bizler Avrupa vatandaşları olarak Avrupa'nın merkezinde olmaya devam edeceğiz'' mesajı vereceklerini kaydeden Davutoğlu, Şahin köyü Avrupa içinde oldukça Avrupa'nın içinde Türklerin de Müslümanların da olduğunun görüleceğini söyledi. Davutoğlu, ''Ne gönlümüz ne zihnimizden ne de rüyamızdan çıkıyorsunuz'' dedi. Eşi Sare Davutoğlu'nun da eşlik ettiği Bakan Davutoğlu'na ziyareti sırasında el yapımı patik ve şal hediye edildi. Köy kadınlarının yöre mimarisini yansıtan bir ev resmini hediye ettiği Davutoğlu ve eşine köyün kızları da çiçekler sundu. Akşam yemeğini yediği köyden ayrılmadan ev ziyaretleri de gerçekleştiren Davutoğlu, köyün en yaşlısı 86 yaşındaki Ahmet Manafoğlu'nu evinde ziyaret etti.