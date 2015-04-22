Davutoğlu: Tehcir insanlık suçu; Efkan Ala: Biz tehcir yaptık

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Erzurum milletvekili adayı Efkan Ala, 1915 yaşananların 'soykırım' olmadığını söylerken, "Biz tehcir yaptık" dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise katıldığı bir televizyon programında "Tehcir insanlık suçu" değerlendirmesini yaptı.

Kars İl Özel İdaresi'ne alınan 38 aracın hizmete sokulması törenine katılan Efkan Ala 1915'te yaşananlar ve uluslararası camiada bu konuda alınan kararlarla ilgili konuştu.

Efkan Ala, "Biz tehcir yaptık yaptık, tehcir. Bu bir yerden bir yere bir topluluğu alıp götürmektir. Yine kendi topraklarımız içerisinde" dedi.

Ala, şöyle konuştu;

"Bizim tarihimize yapılan bir iftiranın temizlenmesi ile uğraşıyoruz. Yine yedi düvel harekete geçti başta Papa olmak üzere, Avrupa Birliği parlamentosu, bizim tarihimizi, ecdadımızı soykırım yapmakla itham ediyorlar, kararlar alıyorlar. Biz tehcir yaptık yaptık, tehcir. Bu bir yerden bir yere bir topluluğu alıp götürmektir. Yine kendi topraklarımız içerisinde. O zaman başka ülke değildi oralar. Suriye'ye, Lübnan'a bizim yine topraklarımız, Osmanlı'nın toprakları içerisinde, burada karşılıklı münazara olunca, karşılıklı çatışma olunca, alınıp bir unsuru oraya götürmektir tehcir. Ben şimdi buradan diyorum ki, siz buna soykırım diyorsanız, gaz odalarına ne diyeceksiniz, gaz odalarına?''

Davutoğlu: Tehcir insanlık suçudur

Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, dün 24 TV'de yaptığı açıklamalarda "tehcir insanlık suçudur" ifadesini kullandı .

1915 olayları konusunda konuşan Davutoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile yaptığı görüşmede bu konuya dikkati çektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Acıları karşılaştırıyor değilim. Ben bu konuda açık yürekli sözleri sarf ettim. Tehcir insanlık suçudur dedim. Nerede olursa olsun. Bunları ifade etmekten hiç imtina etmedik ama eğer tarihi açacaksak, Afrika'da hangi kabilelerin sömürge idareleri altında nasıl yok edildiklerini konuşalım. Bunlar konuşulacaksa dünyada yüz yüze bakacak kimse kalmaz. Bunları ben Ermenileri onlarla karşılaştırdığım için söylemiyorum."