-DAVUTOĞLU: TABLONUN NETLEŞMESİ ZARURİ ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya konusunda bütün çalışmaların yakinen ve aktif bir tavırla takip edildiğini belirterek, süreci başından beri belli ilkeler etrafında yönettiklerini söyledi. Davutoğlu, CNN Türk Televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, NATO'nun ikinci toplantısının karar almadan dağılması ile ilgili olarak, NATO'nun çok köklü bir uluslararası örgüt olduğunu, bu tür durumlarda istişare ve karar alma usulleri olduğunu kaydetti. NATO'da böylesi önemli bir konunun ayrıntılarıyla tartışılmasının olağan olduğunu belirten Davutoğlu, Türkiye'nin Paris toplantısı sonrasında ortaya çıkan yeni durumun değerlendirilmesini istediğini söyledi. Davutoğlu, "tablonun netleşmesinin atılacak adımlar açısından zaruri olduğunu" kaydetti. Dışişleri Bakanı, Libya konusunda "bütün çalışmaların yakinen ve aktif bir tavırla takip edildiğini" belirterek, NATO operasyonu için Türkiye'nin şartları konusunda şunları söyledi: "BM kararı var, bu kararların zaten tanımladığı bir çerçeve var, bu çerçevenin dışına çıkan bir NATO operasyonu bunu meşru kılamaz. (...) Libya halkının selameti noktasında Türkiye böyle bir çabanın içinde olur ancak maalesef Paris toplantısı bu çerçevenin ötesinde yeni bir durum ortaya çıkardı." BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararın bağlayıcı olduğunu ifade eden Davutoğlu, Libya'da çatışmaların devam etmesi sonucu ateşkes sağlama çabalarının başarısız olduğunu ancak Libya'da operasyon noktasında BM çağrısıyla ilgili ülkelerin ya da katkıda bulunmak isteyen ülkelerin katılımının sağlanması gerektiğini kaydetti. Davutoğlu, "Kararın merci ve şemsiyesinin BM olması gerektiğini" vurguladı. Türkiye'nin Libya konusunda "kafasının çok net olduğunu" belirten Davutoğlu, süreci başından itibaren belli ilkeler etrafında yönettiklerini söyledi. "Tunus'ta ilk olaylar başladığında, bu kadar uzun sürede iktidarda kalanların, o ülkelerin düştüğü durumun sorumluluğundan kaçmalarının mümkün olmadığını açıkladığını" hatırlatan Davutoğlu, "çok dikkatli ve zor bir dönemden geçildiğini, bölgede değişimin zorunlu olduğunu ancak bunun barışçıl bir dönüşüm olması gerektiğini" kaydetti. Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, son gelişmeleri değerlendirdiklerini ve yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini belirtti.