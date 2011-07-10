-DAVUTOĞLU SUUDİ ARABİSTAN'DAN AYRILDI CİDDE (A.A) - 10.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu resmi görüşmelerde bulunmak için geldiği Suudi Arabistan'dan ayrıldı. Davutoğlu ve beraberindeki Türk heyeti, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal ile yaptığı görüşmenin ardından birlikte öğle yemeği yedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu saat 16.00'da Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanından özel bir uçakla İran'a hareket etti. Davutoğlu, İran'da Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile bir araya gelecek ve İranlı üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacak.