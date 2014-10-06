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Davutoğlu: Suriye'ye karadan asker gönderebiliriz ancak...

CNN'in ünlü programcısı Christiane Amanpour'a konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, 'Beşar Esad durdurulmazsa IŞİD tehdidinin daha da büyüyeceğini' öne sürdü

06 Ekim 2014 19:19

CNN’in ünlü programcısı Christiane Amanpour, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Türkiye’de bir röportaj gerçekleştirdi. Başbakan Davutoğlu, Suriye'de Beşar Esad durdurulmazsa IŞİD tehdidinin daha da büyüyeceğini savundu. 

Amanpour, Twitter hesabından, Türkiye saatiyle 22.00’da yayınlanacak olan söyleşinin bazı bölümlerini paylaştı. Amanpour’un paylaşımları şöyle: 

”Türkiye Başbakanı, Kobani’ye insani bir açıdan yardım etmeye çalışacaklarını ama Esad durdurulmadığı sürece IŞİD’in büyüyeceğini ve daha fazla kentin düşeceğini söyledi.” 

”Davutoğlu, (Türkiye’nin) karadan asker gönderebileceğini ama bunun ancak ve ancak, Amerikan stratejisinin Esad’ın peşine düşmeyi de içerdiği noktada gerçekleşebileceğini söyledi.” 

”Türkiye’nin yeni başbakanı dış basına verdiği ilk röportajda, askeri koalisyona Suriye içinde uçuşa yasak ve güvenli bölgeler oluşturulması halinde katılacaklarını söyledi.”

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