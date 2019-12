-DAVUTOĞLU: ''SURİYE'YE HER TÜRLÜ KATKIYI YAPACAĞIZ'' TBMM (A.A) - 24.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin, istikrar içinde kendini yenilemesini, bu süreçten daha güçlü şekilde çıkmayı başarabilmesini temenni ederek, ''Bunun gerçekleşmesi için de biz elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız. O kardeşlerimizi biz, herhangi bir mülteci grubu, sığınmacı olarak değil, misafir olarak görüyoruz. Misafirlikleri kendilerince ne zaman biterse, o zaman barış içinde evlerine dönmeleri için gereken her türlü çabayı göstereceğiz'' dedi. Davutoğlu, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara-Şam hattında bir gerginlik olup olmadığı ve Suriye sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin soru üzerine Davutoğlu, en başından itibaren Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye-Suriye ilişkilerinin iki komşu ülke ilişkilerinin ötesinde olduğuna işaret eden Davutoğlu, ''Yakın akrabalık ilişkilerimiz var, sınır boylarında aynı aileye mensup insanlar var'' dedi. Olayın insani boyutunun çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tabii siyasi ve uluslararası boyutu da var. Dolayısıyla en başından itibaren Suriye ile kader birliği içinde davrandık. Son 10 yıl içinde Suriye ile olan ilişkilerimiz, olağanüstü bir gelişme kaydetmiştir. Bu nedenle ocak ayından, bu gelişmelerin başladığı ilk günden itibaren Suriye yönetimiyle temasın sürmesine büyük önem verdik. Ayrıca, aynı çerçevede Suriye halkının haklı taleplerinin yerine getirilmesi ve reformların gerçekleştirilmesi için de büyük çaba harcadık. Bu temaslar hiçbir zaman kesilmedi. Türkiye, bu konuda ilkesel bir politika takip ediyor. Nihai referansımız, öne çıkardığımız ilkelerimizdir. Bunlar; insani, demokratik, uluslararası hukuk çerçevesinde önem taşıyan ilkelerdir. Sayın Esad'ın konuşmasını da yakından takip ettik, reform işareti anlamında olumlu unsurlar vardır. Ancak bunların somut adımlarla hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Bu çerçevede de temaslarımız sürüyor.'' -SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME- Davutoğlu, dün Suriye sınırında başlayan operasyonu yakından takip ettiklerini, Suriye Dışişleri Bakanı ile bu konuda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin bu konudaki kaygılarını, düşüncelerini ilettiğini bildirdi. Bakan Davutoğlu, Suriye'den gelen mülteci sayısının dün itibariyle 10 bin 500'e ulaştığını belirterek, ''Türkiye bunlarla ilgili olarak uluslararası toplumun büyük takdirini kazanan bir politika takip ediyor. O kardeşlerimizi biz, herhangi bir mülteci grubu, sığınmacı olarak değil, misafir olarak görüyoruz. Misafirlikleri kendilerince ne zaman biterse, o zaman barış içinde evlerine dönmeleri için gereken her türlü çabayı da göstereceğiz'' dedi. Reformların ve huzurun bir an önce gerçekleşmesi için Suriye ile temaslarını sürdüreceklerini kaydeden Davutoğlu, ''Ümit ederiz ki Suriye, istikrar içinde kendini yenilemeyi, bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkmayı başarabilir. Bunun gerçekleşmesi için de biz elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız'' diye konuştu.