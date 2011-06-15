-DAVUTOĞLU SURİYELİLERİ ZİYARET EDECEK ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin durumunu yerinde görmek için Hatay'a gidiyor. Suriyeli misafirlerin durumunu yerinde görerek temaslarda bulunacak olan Davutoğlu'na Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ve Afet Koordinasyon Merkezi yetkilileri eşlik edecek. Bu ziyaret, bugün Ankara'ya gelerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Suriye Devlet Başkanının Özel Temsilcisi Hasan Türkmani ile temas öncesi durumu yerinde görerek bilgi almak amacı taşıyor. Davutoğlu'nun Hatay'dan akşam dönmesi, Özel Temsilcisi Türkmani ile görüşmenin akşama, bölgedeki Türk büyükelçilerle yapılacak toplantının da yarına alınması bekleniyor.