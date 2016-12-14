Davutoğlu: Suriyeliler Halep'teki katliamın hesabını elbet soracak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye'de iç savaşında öldürülen siviller ve son dönemde Halep'ten gelen katliam iddialarıyla ilgili olarak, "Bugün konuşmayanlar bir daha insanlık adına söz söyleme hakkına sahip olmayacaklar. Ümran’dan insanlığın vicdanında kıyıya vuran Aylan bebeğe kadar Suriyeliler bu katliamın hesabını elbet bir gün soracaklar" dedi.

İnsanlık, yaralı yüzünde bir utançtır Ümran'ın!

Yazılı bir açıklama yapan AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Halep’teki duruma ilişkin olarak "Bugün dünya tarihi insanlık adına kaybedilen bir sınavı daha yazdı. Bugün dünya devletleri bir katliama daha sessiz kaldı. Bugün dünyada ne kadar barış içinde yaşayan insan varsa kendi hesaplarına en azından sessiz kalarak asırlarca unutulmayacak bir suça ortak oldular. Sokaklarına, kalesine, çarşısına ve hepsinden öte şehri şehir yapan insanına meftun olduğumuz Halep’te yaşananlar tüm insanlık için yüz karası olarak hatırlanacak. Özellikle son aylarda İran ve Rusya’nın desteği ile katil Esad rejimi ve onların vicdansız destekçileri medeniyet beşiği bir şehirde masum çocukların ve kadınların canları üzerine bir işgal gerçekleştiriyorlar. Sanmasınlar ki yüzyıllarca hiçbir zalime boyun eğmeyen Halep bu katliamlarla onların oldu. Sanmasınlar ki o aziz şehirde masum kadınların ve çocukların kanları üzerinde inşa edecekleri düzende huzur bulacaklar. Halep’te yaşanan bu cinayetler gelişen iletişim imkanlarının, her bir bireyin gerçeğe doğrudan ulaşabilmesinin tarihte yüzlercesi yaşanmış cinayetleri önlemeye yetmeyeceğini ortaya koydu. Bir medeniyet şehri, ilim irfan şehri, cep telefonlarının ekranlarında kayboldu" ifadelerini kullandı.

"Suriyeliler bu katliamınn hesabını elbet bir gün soracakalar"

Davutoğlu şöyle devam etti:

"Attığı tivitlerle yaşadığı şehri dünyaya hayata bağlamaya çalışan 7 yaşındaki Bana’dan tekerlekli sandalye üzerinde şehit olan Sabah anneye, tüm dünyaya küsmüş bakışları yüreğimize işleyen Ümran’dan insanlığın vicdanında kıyıya vuran Aylan bebeğe kadar Suriyeliler bu katliamın hesabını elbet bir gün soracaklar. Alamadıkları kararlarla bu cinayetlere zemin hazırlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri başta olmak üzere tüm devletlere, İslam İşbirliği Teşkilatı’na, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri’ne bir an önce vicdan, insan hakları, tarih adına ses verme; bu toplu katliamlara dur deme çağrısında bulunuyorum. Bugün konuşmayanlar bir daha insanlık adına söz söyleme hakkına sahip olmayacaklar. İlk günden bugüne Halep’in acısını paylaşan ona destek olmaya çalışan aziz milletim ise inanıyorum ki bugün de elinden geleni sonuna kadar yapacaktır. Halep’teki mazlum ve vakur kardeşlerime sesleniyorum. Millet olarak geçmişte yanınızdaydık, bugün yanınızdayız, yarın da yanınızda olacağız."