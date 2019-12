-DAVUTOĞLU SURİYEDEKİ OPERASYONLARI KINADI ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de muhaliflere yönelik operasyonların "hem zamanlamasının hem yönteminin son derece yanlış" olduğunu söyledi. Norveç'teki saldırılarda hayatını kaybeden Gizem Doğan'ın cenazesine katılmak üzere Norveç'e hareketinden önce konuşan Davutoğlu, "Gerçekten dünkü, özellikle Hama'da yürütülen operasyonlar bizde derin bir hayal kırıklığı ve üzüntü doğurmuştur. Bu operasyonların hem zamanlaması hem yöntemi son derece yanlıştır, şiddetle kınıyoruz" dedi. Bütün Müslümanlar gibi Suriyelilerin de ramazana hazırlanırken bu çapta bir operasyon yürütülmesinin ve 100'ü aşkın Suriyeli'nin acısının ailelerine yaşatılmasının ramazanın ruhuna uygun olmadığını kaydeden Davutoğlu, "Bu bütün Türk halkının hissiyatıdır. Biz de dün ramazana girmeyi hakkıyla yaşayamadık Suriye'deki gelişmeler yüzünden" diye konuştu. Davutoğlu, müdahalenin yönteminin de yanlış olduğunu vurgulayarak, "meskun alanlarda, tanklar ve ağır silahlarla yapılacak operasyonun yaratacağı insan kaybının ne olacağının bilinmesi gerekirdi" dedi. Dışişleri Bakanı, Suriye halkıyla sürekli dayanışma içinde olduklarını söyleyerek, Suriye yönetimiyle de temaslarını kesmediklerini, hep aklıselim ve itidal telkininde bulunduklarını kaydetti. "Bütün bu telkinlerimize rağmen, maalesef dün yapılan operasyonları meşru kılmak ya da bunların yöntemi ya da zamanlamasını haklı görmek mümkün değildir" diye konuşan Davutoğlu, "söz verilen reformların gerçekleşmesini beklerken ramazana büyük can kayıplarıyla giriliyor olmasının kabul edilemez" olduğunu vurguladı. Davutoğlu, "Önümüzdeki dönemde bir an önce operasyonların son bulması ve Suriye'ye barışın egemen olması hepimizin dileğidir" diye konuştu. Suriye'nin kendi geleceğini inşa etmesi konusunda, Türkiye'nin her zaman Suriye halkının yanında olacağını belirten Davutoğlu, Türk halkı adına ve hükümet adına çatışmalarda hayatını kaybeden Suriyelilere rahmet ve ailelerine baş sağlığı diledi.