Davutoğlu: Suriye'de subayımız yakalanmadı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Suriye’de Türk subayı yakalandı” iddiasını yalanladı.

Bakan Davutoğlu, 4 Türk subayının Suriye’de yakalandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Davutoğlu, CHP'nin konuyla ilgili verdiği soru önergesine de tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Genelkurmay Başkanlığımız gayet açık, sarih; hiçbir şüpheye mahal bırakmayan bir açıklama yaptı. TSK’nın disiplini herkesçe bilinirken, herhangi bir şekilde şahsi bir teşebbüsün yapılması mümkün değilken, tekrar tekrar bu haberlerin, çoğu dış kaynaklı bu haberlerin manipülasyon amaçlı basında yer almasını yadırgıyoruz.

Ama daha çok yadırgadığımız böylesine temelsiz haberlere dayalı olarak ana muhalefet partisinin, bu tarz soru önergeleriyle sanki gerçek payı varmış gibi Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni uluslararası alanda zor durumda bırakacak bu şekilde açıklamalarda bulunmasıdır.

Genelkurmay Başkanlığı’nın açıkladığı gibi kesinlikle hiçbir Türk askeri, Türk subayı Suriye’de herhangi bir sebeple bulunmamaktadır. Açıklama son derece nettir, sarihtir.

Bu şekilde yapılan spekülasyonların hepsi hem iç hem dış kamuoyunu manipüle etme amaçlıdır. İrfanına güvendiğimiz halkımız ve kamuoyunun bu tür manipülasyonlara karşı uyanık olmasını ve bu manipülasyonları yapanları kınamasını rica ederiz.”