-DAVUTOĞLU: SURİYE'DE GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ REFORM ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de görmek istediklerinin Beşşar Esad öncülüğünde bir reform olduğunu söyledi. Tvnet televizyonunda canlı yayına katılarak soruları yanıtlayan Davutoğlu "Arap baharı" olarak adlandırılan Tunus, Mısır, Libya, Bahreyn ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'nin Ortadoğu'nun en önemli ülkesi olduğunu, Irak, Lübnan ve Filistin gibi üç önemli sorunun ortasında bulunduğunu söyleyen Davutoğlu, Suriye'nin Libya'dan farklı olarak etnik ve mezhep anlamında çok renkli olduğuna işaret etti. "Bizim için Suriye'nin istikrarı çok önemli" diye konuşan Davutoğlu, ortada Türkiye, İsrail, Lübnan ve Ürdün gibi ülkeleri etkileyecek sonuçlar doğuracak bir tablonun olduğuna dikkati çekti. Suriye'deki gelişmeler konusunda da Türkiye olarak ahlaki bir tutum sergilediklerini, kendisi de değişim dediği için Devlet Başkanı Beşşar Esad'a değişim konusunda her türlü desteği vereceklerini söylediklerini, Esad ile her şeyi paylaştıklarını kaydeden Davutoğlu, kendisine de "Bir Suriyeli gibi Suriye'nin geleceği konusunda kaygılıyız, gayret göstermek istiyoruz. Bir Suriyeli olarak söylüyorum, bu değişimi bizim yönetmemiz lazım" dediğini anlattı. -SERBEST BİR SEÇİM OLSAYDI ESAD KALIRDI- Beşşar Esad'ın Bin Ali, Mübarek, Kaddafi gibi bir önceki nesilden olmadığını, çevrede de son derece saygı uyandıran, halkı tarafından da sevilen bir lider olduğunu belirten Davutoğlu, Tunus ateşinin başladığı gün bütün Arap toplumunda serbest seçimler olsaydı Tunus, Mısır, Yemen ve Libya'daki liderlerin yönetimden gideceğini, ancak Beşşar Esad'ın kazanacağını söyledi. Davutoğlu, şunları kaydetti: "Ama şimdi olsa bunu bilemiyorum. Bunu yine dostane olarak söylüyorum. Bu geçen sene reformlar yönünde sağlıklı bir şekilde değerlendirilseydi, şu anda Suriye model ülke olurdu ve bu reformlar da Suriye için çok zor reformlar değil. Bu noktada ben Sayın Esad'ın irade eksikliği taşıdığını düşünmüyorum. Başka faktörler, haklı kaygılar bir kısmı... İsrail'e komşu, her an savaşan, iç güvenlik sıkıntısı çekmek istemeyen bir şey var... Bir taraftan da bizim Suriye'de görmek istediğimiz şey, Sayın Esad öncülüğünde bir reform. Bu konuda her fırsatta 'Ne desteğe ihtiyaç varsa veririz' dedik. Fakat şu anda öyle serbest bir seçim yapacak ortam dahi yok. Ortada bir gerilim ortamı var." Davutoğlu, Türkiye'nin dış politika meselelerini sıralayınca önemi itibariyle Suriye'nin en başa koyulacağını belirterek, olabilecek her olumsuzluğun Türkiye'yi etkileyeceğini vurguladı. -"ABD KONGRESİNDEKİ ATMOSFER RAHATSIZ EDİCİYDİ" Davutoğlu, bir soru üzerine El Fetih ile Hamas uzlaşmasına da değinerek, İsrail'in barış için fırsat penceresini açanların suratına bu pencereyi kapattığını ifade etti. ABD Başkanı Barack Obama'nın 1967 sınırlarından bahseden bir perspektif çizmesinin bölge halkının taleplerine duyarlı olması açısından önemli olduğunu belirten Davutoğlu, ancak Netanyahu'nun Obama'yı bir kez daha reddettiğini kaydetti. Barış için hep bir muhatap arayan İsrail'in şimdi muhatap olduğunda onu görmek istemediğini söyleyen Davutoğlu, "Kongredeki atmosfer İsrail'in tutumu kadar rahatsız ediciydi" dedi. ABD Kongresinin dünya olaylarına daha adil, daha objektif bakabilmesi gerektiğini, yoksa çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınabileceğini söyleyen Bakan Davutoğlu, şu anda bütün dünyanın İsrail'e 'Artık yeter barışın vakti geldi ve bu barışı en ayrıcalıklı değil, eşit şartlara sahip olan bir ülke olarak yapabilirsin' demesinin vaktinin geldiğini kaydetti.