Davutoğlu: Suriye, niye İsrail'in operasyonuna karşılık vermedi?

İsrail savaş uçaklarının hiçbir sorunla karşılaşmadan Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in sarayına 6.5 kilometre uzaklıktaki askeri tesisi vurması, Suriye'nin hava savunma sisteminin ne kadar güçlü olduğu sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. İsrail’in Suriye’ye düzenlediği hava saldırısı karşısında Şam’ın tavrını eleştiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Niye İsrail uçakları Esed'ın sarayının üzerinden uçup ülkesinin onuruyla oynarken bir çakıl taşı bile atmıyor?" dedi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sırbistan'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail jetlerinin Suriye'de bir askeri tesisi vurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i eleştiren Davutoğlu, "Kendi masum sivil halkına karşı 22 aydır havadan uçaklarla karadan tankla ve topla saldıran Suriye ordusu, niye İsrail'in bu operasyonuna karşılık vermedi" dedi.

Bakan Davutoğlu, “Niye İsrail uçakları Esed'in sarayının üzerinden uçup ülkesinin onuruyla oynarken bir çakıl taşı bile atmıyor? " diye konuştu.

"İsrail'le Esed'in arasında gizli bir anlaşma mı var?" diye soran Ahmet Davutoğlu, İsrail’in hiçbir Müslüman ülkeye yaptığı operasyona kayıtsız ve tepkisiz kalmayacağını da sözlerine ekledi.



Suriye'nin savunma sistemi ne kadar güçlü?



İsrail savaş uçaklarının hiçbir sorunla karşılaşmadan Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in sarayına 6.5 kilometre uzaklıktaki askeri tesisi vurması, Suriye'nin hava savunma sisteminin ne kadar güçlü olduğu sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. ABD kaynaklı raporlara göre, "Suriye hava savunma sisteminde güçlü" tezi bir masaldan ibaret. Suriye ordusu konusunda uzman bir gazeteci de, Suriye'nin hava savunma sistemini "zehirli çöp" olarak nitelendiriyor.

ntvmsnbc'de yer alan haberde, ABD merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü ile Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin ayrı ayrı hazırladıkları raporlarda, Esed'in güçlü bir hava savunma sistemine sahip olduğu düşüncesinin bir masaldan ibaret olduğu ileri sürüldü.

Rusya Hava Savunma Komutanı Aleksander Leonov, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriye hava savunma sisteminin dışarıdan yapılacak bir hava saldırısını önleyebilecek güçte olduğunu söylemişti. Leonov, "Suriye hava savunma sistemiyle oyun olmaz. Onun için kimse kolay kolay havadan saldırıyı göze alamaz" demişti.

Suriye'nin hava savunma sistemini masaya yatıran iki ABD düşünce kuruluş, Esed rejiminin hava savunma sistemindeki zayıf noktalarını 4 madde altında değerlendirdi.

Radar: Suriye'nin radar sisteminde kullandığı ekipmanların büyük bir kısmı 10 yıldan daha eski olmasına rağmen oldukça iyi çalışıyor.

Uçaksavar Topları: Suriye Hava Kuvvetler'nde bulunan uçaksavar topları, 14.5 ve 100 milimetre çapında Sovyet ve Rus yapımı. Uçaksavar topları, son teknolojiyle donatılmış savaş jetleri ve ani saldırılara karşı etkili değil. Geçtiğimiz Haziran ayında, Suriye hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdüğü bir Türk keşif uçağını vurdu. ABD'li yetkililer, Türk uçağının uçaksavar toplarla vurulduğunu düşünüyor. Türk keşif uçağı, Akdeniz'de Suriye hava sahası olduğu tahmin edilen bir bölgede 4 dakika boyunca tur attı. Türk pilotunun 4 dakika bu bölgede niçin durduğu hala gizemini koruyor.

Hava Savunma Roket ve Füzeleri: Suriye ordusu 900 adet büyük ve 4 bin adet küçük roket ve füzeye sahip. Söz konusu roketlerin hemen hemen hepsi Sovyet ya da Rusya yapımı. Suriye ordusunda çok sayıda sensörlü roket ve füze de bulunuyor. Ancak bunların etki gücü bir soru işareti olarak duruyor.

Karadan Havaya Atılan Füzeler: Suriye ordusunda, yine Sovyet ve Rus yapımı karadan havaya atılan füzeler mevcut. Ancak Esed rejiminin elinde bu füzelerden kaç tane olduğu ise, tam olarak bilinmiyor.

Suriye'de 23 aydır devam eden çatışmalardan sonra Esed yönetimine ait uçaksavar toplar ve füzelerin bazıları muhaliflerin eline geçti. Suriyeli muhaliflerin, savaş uçakları ve helikopterlere karşı zaman zaman kendilerini bu uçaksavar toplar ve roketlerle koruduğu da biliniyor.

Amerikan New York Times gazetesinin Suriye ordusu alanında uzmanlaşmış savunma muhabiri C.J Chivers, Esed rejiminin hava savunma sistemini "zehirli çöp" olarak değerlendiriyor. Chivers'e göre, Suriye ordusundaki roket ve füzelerin büyük bir kısmı Sovyet Birliği döneminde satın alınmış ve bugün artık kullanılamaz durumda.

ABD merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü ile Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin raporlarına göre, Suriye hava savunma sisteminin modernizasyona ihtiyacı var. Suriye ordusu, söz konusu sistemi kullanabilecek eğitimli personel eksikliği de çekiyor.

İsrail, Esed rejiminin zayıflamasıyla birlikte Suriye'deki kimyasal silah ve füzelerin, Lübnan'daki Hizbullah ve İsrail karşıtı silahlı grupların eline geçmesinden endişe ediyor. Bu nedenle İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının devam edeceği iddia ediliyor.

İsrail, savaş uçaklarının radara yakalanmadan Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esad'ın sarayına yakın bir askeri üssü vurması dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. ABD ve AB gibi ülkeler İsrail'in saldırısı sonrası sessizliğini korurken, Rusya ve İran tepki gösterdi.

İsrail, geçtiğimiz hafta, Suriye sınırına füze savunma sistemi "Demir Kubbe"yi yerleştirmişti.

Suriye'den olası saldırılara karşı Türkiye de önlem aldı. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriotlar Maraş, Gaziantep ve Adana'ya yerleştirildi.