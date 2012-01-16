-Davutoğlu, Sünni ve Şii müftülerle görüştü BEYRUT (A.A) - 15.01.2011 - Lübnan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sünni müftü Şeyh Reşit Kabbani ve Şii İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Abdülemir Kabalan ile bir araya geldi. Davutoğlu ve beraberindeki heyet, bugün öğle yemeğini Lübnan'ın eski Başbakanı Fuat Sinyora ile yedi. Davutoğlu, daha sonra Sünni ve Şii müftülerle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerin başında Davutoğlu, Kabbani ve Kabalan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti. Fotoğraf çekilmesine izin verilen görüşmeler, basına kapalı olarak devam etti. Davutoğlu, bu akşam Lübnanlı liderlerle bir araya gelecek. Bakan Davutoğlu ve beraberindeki heyetin, bu gece Lübnan'dan ayrılması bekleniyor.