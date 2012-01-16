T24 LogoT24 Logo
Dünya

Davutoğlu, Sünni ve Şii müftülerle görüştü BEYRUT (A.A)

16 Ocak 2012 00:39

-Davutoğlu, Sünni ve Şii müftülerle görüştü BEYRUT (A.A) - 15.01.2011 - Lübnan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sünni müftü Şeyh Reşit Kabbani ve Şii İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Abdülemir Kabalan ile bir araya geldi. Davutoğlu ve beraberindeki heyet, bugün öğle yemeğini Lübnan'ın eski Başbakanı Fuat Sinyora ile yedi. Davutoğlu, daha sonra Sünni ve Şii müftülerle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerin başında Davutoğlu, Kabbani ve Kabalan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti. Fotoğraf çekilmesine izin verilen görüşmeler, basına kapalı olarak devam etti. Davutoğlu, bu akşam Lübnanlı liderlerle bir araya gelecek. Bakan Davutoğlu ve beraberindeki heyetin, bu gece Lübnan'dan ayrılması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24