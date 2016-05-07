Davutoğlu sonrası AKP'de hangi bakanlar ve MKYK üyeleri gönderilecek?

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, 22 Mayıs’ta olağanüstü kongreye gitme ve aday olmama kararı almasının ardından, partide 3 ayaklı bir revizyon gerçekleştirileceği belirtiliyor. Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, 22 Mayıs’taki AKP 2. Olağanüstü Kongresi’yle birlikte, sadece genel başkan düzeyinde değil, partinin yetkili kurullarında, hükümette ve AKP’nin Meclis Grubu’nda da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Değişimin ilk ayağı AKP’nin yetkili kurullarında olacak. Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem Etik Kurulu’nda değişiklikler olacağı; Başbakan Davutoğlu’na yakın isimlerin geri planda kalacağı ifade ediliyor. AKP’de il ve ilçe başkanlarını atama yetkisinin genel başkandan alınarak yeniden MKYK’ya devredilmesi kararına imza vermeyen Selçuk Öztürk ve Mehmet Babaoğlu’nun yeni dönemde görevlerini sürdürmesi beklenmiyor.

İktidar kanadında gerçekleşecek revizyonun ikinci ayağını Bakanlar Kurulu oluşturacak. Yine, Başbakan Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen isimlerin kabine dışı kalması bekleniyor. Bu çerçevede, kulislerde, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başta olmak üzere bazı bakanların isimleri geçiyor. Kurulacak yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından, TBMM’de de değişiklik beklentisi hâkim. Grup başkanvekilleri, komisyon başkanları ve grup yönetimini de kapsayacak revizyonda, Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı isimlerin görevlerini devredeceği konuşuluyor.