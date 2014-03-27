Davutoğlu: Ses kaydının yayınlanması Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş ilanıdır

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, internete düşen ortam dinlemesiyle ilgili “bu TC'ye karşı savaş ilanıdır” dedi.

Kütahya'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan Suriye toplantısının ortam dinlemesi yöntemiyle kaydedilerek internette yayınlanmasıyla ilgili olarak "Burada amaç Türkiye’yi zaaf içinde göstermektir. Bu TC’ye karşı savaş ilanıdır. Bu saldırı için gerekli tedbirler alınarak saldırıyı yapanlar en net tavrı göreceklerdir" dedi.