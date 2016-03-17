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Davutoğlu: Terör seviciliği sadece HDP ile sınırlı değil; CHP de aynı çizgide

"Teröre destek verenler Meclis'te barınamazlar"

17 Mart 2016 19:32

Şehit yakınlarıyla ilgili düzenlenen bir programa katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, 17 Şubat'taki Ankara saldırısını gerçekleştiren Abdulbaki Sömer için kurulan taziye evini ziyaret etmesi sebebiyle HDP Van Milletvekili Tuba Hezer'in fezlekesinin Başbakanlık'tan TBMM'ye gönderilmesiyle gündeme gelen dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili tartışmaya dair "Terör seviciliği sadece HDP ile sınırlı değil. Türkiye'nin anamuhalefet partisi de aynı çizgide. Geçtiğimiz günler İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne saldıran teröristi CHP savunmuştu. Teröre destek verenler gazi meclisimizde barınamazlar" ifadelerini kullandı. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, mülteci krizi için Brüksel'e gitmeden önce yaptığı basın toplantısında da "Terörün Türkiye'de yeni bir boyutu olduğunu" söyledi ve "Ne yapılması gerekiyorsa çalışma talimatı verdim" dedi. 

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Terör örgütlerine kapalı kapılar arkasında destek veren siyasiler ağzından baklayı çıkarmayı başladılar. Devlete katil diyorlar. Tutum her şeyinden önce teröristi sevindiriyor. İstiyorlar ki canlar gitsin, kardeşliğimiz, huzurumuz, istikrarımız gölgelensin. Bu sabah patlamanın gerçekleştiği mekana gittim, ziyaret ettim. Hala o canlarımızın aziz ruhlarının esintisi oradaydı. PKK 35 canımızı aldı. Doğusundan batısından canlarımız ciğerimiz var. Kadın var erkek var, yaşlı var genç var.

"Bir akşam vaktı Kızılay’da otobüs bekleyenleri hedef alıp canlarımızı ayırdılar. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bir millet çok ciddi sınavlardan geçtiği anda verilen tepkiler önemlidir. Ben bu aziz milletin başbakanı olmak vasfını tarihte alınabilecek en büyük şeref olarak görüyorum. Bu aziz milletin fertlerinin yanında olduk, olacağız. Bizim gündelik hayatımız değişsin, korku ve paniğe kapılalım istiyorlar. Biz millet olarak bu durumun üstesinden geleceğiz.

"Milletimiz asla bu oyuna gelmeyecektir. Türkiye’nin terörle mücadelesi mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır. PKK, YPG, DAEŞ, DHKP-C, paraleli bilsinler ki yenileceksiniz, mutlaka yenileceksiniz. Bu aziz milletin önünde diz çökeceksiniz.

"Fezlekeler gündemde. Açık ve net söylüyorum, teröre destek verenler dokunulmazlığa bürünerek kurtulamazlar. Meclis'te Asla barınamazlar.

"Terör seviciliği sadece HDP ile sınırlı değil. Türkiye'nin anamuhalefet partisi de aynı çizgide. Geçtiğimiz günler İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne saldıran teröristi CHP savunmuştu."

"Bizim abdestimizden şüphemiz yok hodri meydan dedik. Meclis'teki tüm dokunulmazlık dosyasını kaldıralım."

 

 

 

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