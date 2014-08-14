Davutoğlu, seçim gecesi 'darbe girişimi'ni engellemeye çalışmış

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 10 Ağustos gününü 11 Ağustos’a bağlayan gece sabaha kadar mesai yaptıklarını, Irak’taki darbe girişimini önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Irak’ta eski Başbakan Nuri El Maliki, 10 Ağustos günü Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Fuad Mahsum’u anayasayı ihlal etmekle suçlamış, Bağdat’taki güvenli bölge, Maliki’ye bağlı güçlerce kuşatılmıştı. Maliki, televizyonda yaptığı konuşmada Mahsum’u, kendisinin başbakanlığını anayasaya aykırı bir şekilde engellemeye çalıştığı gerekçesiyle tehdit de etmişti. Hürriyet'te yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Davutoğlu da, 1 gün sonra Bağdat’taki gelişmelerle ilgili olarak “Maliki’nin başbakanlıkta ısrar etmesi ve bütün tarafların taleplerine rağmen vazgeçmemesi üzerine, darbe teşebbüsüne benzer bir durumla karşı karşıya kalındı” yorumunu yapmıştı.

Kürtlerden 'yardım edin' telefonu

Davutoğlu, Çankaya Köşkü’ndeki resepsiyonda o geceyi anlattı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandıktan sonra çalışmaya devam ettiklerini ve Irak’taki darbe girişimiyle uğraştıklarını belirten Davutoğlu, “Gece saat 01.00’de Irak’tan arandık. Kürtler aradı, diğer gruplar aradı. Cumhurbaşkanlığı’nı tankların kuşattığını söylediler. Hemen harekete geçtik. ABD ile temasa geçtik. Maliki’yi durdurmak için çalıştık” dedi. Davutoğlu, “Gece Barzani mi aradı?” sorusuna “Evet Barzani de aradı” karşılığını verdi.

Aynı gece Gazze operasyonu

Davutoğlu’nun sözünü ettiği gece Ankara aynı zamanda Gazze’ye insani amaçlı hava köprüsü kurmaya çalışıyordu. Davutoğlu, gece 04.30’da bölgedeki yaralıların alınması için uçak gönderildiğini belirterek “Ağır yaralıları alıp Türkiye’ye getirmek için de çaba gösterdik. İsrail ve Mısır ile bu konuda yoğun bir trafik yaşandı, yaşanıyor” dedi. Davutoğlu, Gazze krizinin başladığı 7 Temmuz’dan beri 135 telefon görüşmesi yaptığını, bunlardan 42’sinin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile olduğunu hatırlattı. Görüşmelerde hem Gazze meselesi, hem de Irak’taki gelişmeler gündeme geldi. Irak’ın Sincar kentinde IŞİD zulmünden kaçarak Türkiye’ye gelen Ezidi göçmenlere yer temin etmeye çalışan AFAD, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri ile daha önce Suriyeli Süryaniler için Mardin’de Mor Gabriel Manastırı’nın yakınında hazırlanan kampa Ezidilerin yerleştirilmesini kararlaştırdı. Ezidiler, bir süredir Silopi Belediyesi’nin imkânlarıyla hazırladığı derme çatma çadır kampta yaşıyordu.