Davutoğlu: Sayın Erdoğan, helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaştan ’helallik’ isteyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin olarak, “Helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız” yorumunu yaptı.

Erdoğan’ın, “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” açıklamasına muhalefetten tepki gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ardından bir paylaşım da Davutoğlu’ndan geldi.

Davutoğlu Twitter hesabından, “Sayın Erdoğan, helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız. Evet, sandık Gelecek, halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz. Liyakatli kadrolar Gelecek, halkın yüzü yeniden gülecek" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yaptı

TIKLAYIN | Demirtaş: Bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin

TIKLAYIN | Akşener'den Erdoğan'a: Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim