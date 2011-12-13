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Dünya

Davutoğlu, Salihi'den izahat istedi ANKARA (A.A)

13 Aralık 2011 21:38

-Davutoğlu, Salihi'den izahat istedi ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'yi arayarak İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Vekili Hüseyin İbrahimi'nin NATO füze kalkanı sisteminin Malatya'ya kurulması planlanan radarı hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin izahat istediği bildirildi. Davutoğlu, Salihi'ye açıklamadan duyulan rahatsızlığı iletti. Salihi ise açıklamaların kişileri bağladığını ifade ederek, İran hükümetinin tutumunun bu yönde olmadığını teyit etti.

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