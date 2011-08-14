-Davutoğlu, Salihi ile görüştü ANKARA (A.A) - 14.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile görüştüğü ve Salihi'nin PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın İran tarafından yakalandığına ilişkin ellerinde bir biligi bulunmadığını söylediği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, bugün İran Dışişleri Bakanı Salihi'yi arayarak, Karayılan'ın yakalandığı haberlerini sordu. Salihi'nin Davutoğlu'na, ellerinde Karayılan'ın yakalandığına ilişkin bilgi olmadığını söylediği bildirildi. Aynı şekilde Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi de İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi ile konuştu. Burucerdi'nin bu görüşmede büyükelçiye, "Karayılan'ın yakalandığını söylemediğini" aktardığı öğrenildi.