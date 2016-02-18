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Davutoğlu: Saldırıyı gerçekleştiren YPG, bölücü terör örgütünün uzantısıdır

Beyaz Saray, saldırıdan kimin sorumlu olduğunu belirlemediklerini açıklamıştı

18 Şubat 2016 22:29

Başbakan Davutoğlu, Twitter mesajlarında, 'Saldırıyı gerçekleştiren YPG, bölücü terör örgütünün bir parçasıdır, uzantısıdır, birlikte hareket etmektedir, ülkemizi hedef almaktadır' dedi. PYD lideri Salih Müslim saldırının failini tanımadıklarını açıklamıştı. Radikal yazarı Murat Yetkin ise fail olduğu belirlenen Salih Neccar'ın Suriye rejimiyle bağlantılı olduğunu yazmıştı. ABD ise yaptığı açıklamada Ankara saldırısının failini belirleyemediklerini belirtmişti.  

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından paylaştığı üç mesajında Ankara'daki terör saldırırsının YPG tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, '78 milyon bu zorluğu da aşacak güce, kudrete sahibiz' diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Radikal'in haberine göre; Başbakan Davutoğlu, Twitter hesabından "Ankara’da 28 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain terör saldırısı tüm Türkiye'ye, kardeşliğimize yapılmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren YPG, bölücü terör örgütünün bir parçasıdır, uzantısıdır, birlikte hareket etmektedir, ülkemizi hedef almaktadır. Türkiye bir bütündür, 78 milyon bu zorluğu da aşacak güce, kudrete sahibiz. Biz buradayız, bu topraklardayız, ebediyen burada kalacağız" mesajlarını paylaştı.

İşte Başbakan Davutoğlu'nun tweet'leri şöyle:

 

 

 

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