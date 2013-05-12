Davutoğlu: Suriye rejimine karşı ortak bir tavır belirleme vakti gelmiştir

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,"Artık uluslararası toplum biran önce, gecikmeden kendi halkına karşı her türlü acımasız yöntemi kullanan rejime karşı ortak bir tavır belirleme vakti gelmiştir" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile Berlin'de görüşen Davutoğlu, Türkiye ile Almanya arasında Stratejik Diyalog Mekanizması kurulmasına dair ortak bildiriyi imzaladıktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırılardan sonra Almanya'nın verdiği desteğe teşekkür eden Davutoğlu, bugünkü toplantının Türk-Alman ilişkileri için tarihi bir sayfa olacağını, ancak Reyhanlı'da meydana gelen patlamanın da etkisiyle Suriye meselesinin de görüşüldüğünü kaydetti.

Saldırının ardından gösterilen dayanışma için teşekkür eden Davutoğlu, birçok ülkeden taziye mesajı aldıklarını söyledi.

Hergeçen gün artan mülteci sayılarıyla komşu ülkelere yönelik güvenlik riskinin arttığını dile getiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'de devam eden krizin iki etkilenen tarafı varsa biri Suriye halkıdır, diğeri de komşu ülkelerdir. Artık uluslararası toplum biran önce, gecikmeden kendi halkına karşı her türlü acımasız yöntemi kullanan rejime karşı ortak bir tavır belirleme vakti gelmiştir. 100 binlerce Suriyeli misafir ediyoruz. Mültecilerin sayısı her gün artıyor. Türkiye'ye ve komşu ülkelere yönelik güvenlik riski artıyor."

Westerwelle: Türkiye'nin yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Reyhanlı'daki bombalı saldırıyı düzenleyenlerin en kısa zamanda hesap vermesini istediklerini belirterek, "Türkiye'nin yanındayız" dedi.

Westerwelle ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından Türkiye ile Almanya arasında Stratejik Diyalog Mekanizması kurulmasına dair ortak bildiriyi imzaladı. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Westerwelle, Reyhanlı'daki bombalı saldırı nedeniyle taziyeleri iletti ve saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerin acısını paylaştıklarını ifade eden Westerwelle, "Sorumlularının en yakın zamanda hesap vermek durumunda olmalarını istiyoruz. Almanya Türkiye'nin yanındadır" ifadesini kullandı.

Westerwelle, kimyasal silah konusundaki soru üzerine, Davutoğlu'nun bu konuyla ilgili bilgi verdiğini, iki ülke gizli servislerinin de bilgilerini paylaşacağını söyledi. Westerwelle, "Biz kendi bilgilerimizi de ekleyerek değerlendirme yapacağız. Türkiye'nin elinde olan bulguları paylaşmasını önemsiyoruz. Bu, bir karar zemini oluşturabilecek" dedi.

Suriye konusunda ABD ve Rusya'nın girişimiyle yapılacak bir uluslararası konferansın en kısa zamanda yapılmasını istediklerini ifade eden Westerwelle, "Uluslararası toplumun da bir an önce kararlarını vermesi lazım. Bu konferansın başarılı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Neo-Nazi cinayetleri

Şiddetin hiçbir şekline tahammülleri olmadığını ifade eden Westerwelle, şunları söyledi:

"Aşırı sağcı eylemlere yönelik hukuk devletinin her türlü imkanını kullanarak Türkler'e yönelik şiddete, masumlara karşı şiddete karşıyız. Bu hukuki bir konu. Yargının bağımsızlığına güvenim tam. Siyasi açıdan da eylemleri aydınlatmak, tam kapsamlı olarak aydınlatmak görevimiz. Türklere yönelik şiddete karşı hiç bir şekilde hoşgörümüz yoktur. Aşırı akımlara karşı hoşgörümüz de yoktur. Hukuk devletinin verdiği sertlik çerçevesinde buna karşı durmaktayız."

Federal meclisin de araştırma komisyonu kurduğunu ve çalıştığını hatırlatan Westerwelle, "Çok titiz davranılıyor. Biz Almanlar kesinlikle sadece mağdurlar ve ailelerin hakları için değil, ülkemizin itibarı için de her şeyin aydınlatılmasını istiyoruz. Bunların arkasında herhangi bir destek varsa tüm yapıların da ortaya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin AB sürecine de değinen Westerwelle, son zamanlarda yaşanan duraksamanın giderilmesini istediklerini ve İrlanda dönem başkanlığında fasılların açılmasını desteklerini ifade etti.

Westerwelle, Türkiye ile Almanya arasında kurulan stratejik diyalog mekanizmasının da ilişkileri derinleştirmek için çerçeve sunduğunu dile getirdi.