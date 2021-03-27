Davutoğlu: Sadakatimiz kişilere, hareketlere, statükoculuktan rant devşirenlere değil, evrensel insanlık değerlerinedir

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ve ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Davutoğlu, "Bildiğiniz üzere geçen hafta bugün bir gece yarısı depremiyle uyandı bütün Türkiye. Bir ekonomik deprem. Bir akıl dışı operasyon. Hiçbir üst aklın zorla yaptıramayacağı türden bir delilik" dedi.

Ülkeye bir manifesto beklentisi pompalandığını ve bunun için de kongre salonunun lebalep doldurulduğunu söyleyen Davutoğlu, "Manifesto için demokratik vizyon gerekir, hukuk, adalet gerekir. Manifesto gerçekler dünyasında yazılır, hayaller değil. Nitekim çıka çıka henüz adı konmamış bir "Berat Albayrak Reformu" çıktı karşımıza" diye konuştu.

"Planlı bir iktidar-içi mücadele ile Naci Ağbal'ın bileti kesildi"

Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından medyada ve Beştepe'de Berat Albaryak için PR çalışması başlatıldığını söyleyen Gelecek Partisi lideri, şöyle konuştu:

"Operasyon öncesi başka medya organları yapsa fitne odağı olarak adlandıracakları başlıkları iktidara yakın medya attı; yazıları Berat Albayrak'ın doğrudan yönettiği Pravdavari medya organının yazarları kaleme aldı. Ve planlı bir iktidar-içi mücadele ile Naci Ağbal'ın bileti kesildi. Peki sormazlar mı adama; "Madem dönüp dolaşıp kümese geri dönecektiniz; Madem Berat Albayrak'ı "reform" diye pazarlayacaktınız; Neden 4 ay boyunca ortalıkta "o reform bu reform" diye dolandınız?"

"Yakın gerçekler yok ama uzak hayaller bol keseden"

Kovulanları geri getirmenin "reform" diye sunulmaya çalışıldığını savunan Davutoğlu, "Madem yeniliğe, reforma bu kadar meraklıydınız, neden kongrede hiç 2023 hedeflerinden bahsetmediniz" diye sordu.

Hükümetin 2011 yılında açıkladığı 2023 hedeflerini hatırlatan Davutoğlu, "Sahi ne oldu o hedeflere? Onlarda mı 128 milyar gibi buhar olup uçtu? Her şeyiniz balon oldu. Rafta indirip sömürü konusu yapacağınız dosya kalmadı. Sizin de gerçeklerle işiniz kalmadı. Hükümet yönetmeyi de TV kanallarına yaptırdığınız dizilere döndürdünüz. Tek yaptığınız iş hayal satmak. Koca kongrede, 2023 yok ama 2053 var; 2071 var. Yakın gerçekler yok ama uzak hayaller bol keseden" diye konuştu.

"Nedense o imzalar hiç hak hukuk dağıtmak için atılmaz"

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Sözleşmesi'nden çekilme hakkının da Cumhurbaşkanında olduğunu açıklamasına değinen Ahmet Davutoğlu, "Yargıyı emrinize amade kılın. Parti kapatın, vekil tartaklayın, insan hakları mahfillerini susturun ama hayaller satmaya da devam edin. Bir imza ile Lozan'ı tarihe gömün, Montrö antlaşmasını yırtıp atın. Bir imza yeter değil mi? Nedense o imzalar hiç hak hukuk dağıtmak için atılmaz" dedi.

"Allah'tan korkun, Allah'tan korkun"

Borsa İstanbul yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkında yüzde 33 zam yapılmasını eleştiren Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"Allah aşkına nasıl cesaret ederler? Nasıl vicdanları sızlamaz ki; Borsa İstanbul bu depremden sonra yüzde 10 değer kaybetmiş ve herkes borsadaki felaketi konuşuyor, ama bunlar maaşlarına yüzde 33 zam yapıyor. Ve bu Borsa İstanbul yönetimine bakın, Beştepe'de zaten maaş alanların orada da maaş aldıklarını görüyorsunuz. Aylık 24 bin liraya çıkarmışlar maaşlarını, 18 bin liradan. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Bunların hiç biri borsacı değil, çoğu ekonomist bile değil. Huzur hakkı denilen o ek maaşları, Allah aşkına nasıl huzurla evinize götürüp çocuklarınıza yediriyorsunuz?"

"Sadakatimiz kişilere, hareketlere, statükoculuktan rant devşirenlere değil, evrensel insanlık değerlerinedir"

Herkesin Berat Kandilini kutlayan Davutoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eğer bu ülke, bu millet, bu devlet, bu coğrafya böylesi bir dönüşüm yaşamayacak, böylesi bir inkılaba öncülük etmeyecekse o zaman ne partileşmenin ne de boşa umut dağıtmanın bir anlamı yok.

Herkesin ant içme, yemin etme yarışına giriştiği bu günlerde; işte bizler bu değerler, bu amaçlar, bu ilkeler üzerine ant içiyoruz. Sadakatimiz kişilere, hareketlere, statükoculuktan rant devşirenlere değil evrensel insanlık değerlerinedir. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Sadakatimiz değişmez insanlık değerlerine ve değişmez ilkeleredir. O ilkeleri bu ülkenin, bu bölgenin ve gücümüz yettiğinde de dünyanın yeniden imarı için hayata geçirmekten başka bir şey üzerine de yemin etmeyiz.

Bizim ülkümüz barıştır, hukuktur, adalettir; herkese eşit yaşam koşulları sağlamaktır Buna inanır, bunun için yol yürürüz! Yeminimiz de, andımız da budur."