Davutoğlu: Rum kesimi AB dönem başkanı olursa ilişkilerimiz donar

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rum kesiminin Kıbrıs sorunu çözülmeden Avrupa Birliği dönem başkanı olması durumunda AB ile ilişkilerin donacağını söyledi.









Davutoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Konstantin Grişçenko ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kıbrıs Rum kesiminin müzakereleri geciktirerek, tek taraflı olarak AB dönem başkanlığını alması durumunda Türkiye-AB ilişkilerinin donma noktasına geleceğini söyledi.



Davutoğlu bu durumda, Türkiye'nin Rum yönetiminin dönem başkanlığını muhatap almasının söz konusu olmayacağını sözlerine ekledi.



Açıklamanın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stephan Füle Ankara'dayken yapılması dikkat çekti.







Füle'den Davutoğlu'na yanıt





AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun AB ile ilişkilerin donma noktasına gelebileceği yönündeki sözlerini "Bu tip yorumlar için doğru bir zaman olmadığını düşünüyorum" şeklinde değerlendirdi.



Füle, TBMM'de BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Bir saatlik görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Füle, faydalı bir görüşme yaptıklarını söyledi. BDP ile hem reform sürecine dair konuştuklarını hem de Türkiye'deki mevcut siyasi durumdan bahsettiklerini ve buna bağlantılı konuları ele aldıklarını söyleyen Füle, "Son derece demokratik bir kurum olan parlamentonun, demokratik reform süreci içerisinde yerine getireceği görevlerde yer alabilmeleri için parlamentoya geri dönmelerini sağlayacak bir düzenlemenin diğer siyasi partilerle beraber ortaya koyabileceklerine dair inancımı dile getirdim" diye konuştu.



Muhalefetin AB ilişkilerinde son derece önemli bir paydaş olduğunu ve bunun bu şekilde devam ettiğini görmek istediklerini kaydeden Füle, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "Kıbrıs Rum Kesimi'nin Kıbrıs'taki müzakereleri geciktirerek, tek taraflı olarak AB dönem başkanlığını alması durumunda Türkiye-AB ilişkilerinin donma noktasına geleceğine" ilişkin sözlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:



"Bu tip yorumlar için doğru bir zaman olmadığını düşünüyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz bu dönem, esasında Türkiye-AB ilişkilerine, reform sürecine, katılım müzakereleri sürecine yeni bir ivme kazandırmak için doğru bir zaman. Bu hem benim görüşüm hem de bugün yaptığım görüşmelerde sayın Bakan Egemen Bağış da benzer bir pozisyon sergiledi. Her ikimizde bu yönde gayretlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz."



