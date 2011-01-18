-DAVUTOĞLU: PSİKOLOJİK ORTAM SON DERECE İYİ ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bir başka soru üzerine de, P5+1 ülkeleriyle İstanbul'da yapılacak müzakereler öncesinde "psikolojik ortamı son derece iyi gördüğünü" belirterek, görüşmelerden sonuç almaya çalışacaklarını söyledi. Temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a gidişinden önce Esenboğa havaalanında basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Ekber Salihi ile dün çok faydalı bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Her şeyden önce bize tam güven duyduklarını ifade ettiler, Lübnanlı gruplara önem verdiklerini ve bütün gruplara ayrım gözetmeksizin Lübnan'ın istikrarına katkı yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Ve Türkiye'nin geliştirdiği her inisiyatife destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. Bundan sonra da İran ile sürekli istişarelerimize devam edeceğiz. Hiçbir aktörün bu sürecin dışında kalmaması lazım, çünkü aksi takdirde hem bölgesel kutuplaşmalar olur, hem Lübnan içinde kutuplaşmalar olur, hem de uluslararası kutuplaşmalar olur" diye konuştu. Bakan Davutoğlu, "P5+1 ülkeleriyle müzakerelerin son şans olduğu açıklamaları yapıldığı ve İstanbul'daki toplantıdan sonuç alınıp alınamayacağı" sorusunu da şöyle yanıtladı: "İnşallah sonuç almaya çalışacağız. Nihayetinde diplomasi biraz da onun için var. En zor şartlarda, olmazı olur kılma sanatı biraz da diplomasi. Cenevre görüşmelerinden sonra daha olumlu bir ortam var. Ümit ederiz ki, P5+1 ile İran arasında görüşmeler bu sefer daha olumlu bir atmosfer içinde geçer" Nükleer müzakereler öncesinde "psikolojik ortamı son derece iyi gördüğünü" belirten Davutoğlu, "İnşallah, bu psikolojik ortama uygun bir şekilde, taraflar somut adımlar atmaya hazır bir şekilde İstanbul'a gelirler ve inşallah Lübnan krizi gibi benzer krizler, bölgedeki olumsuz atmosfer bu müzakereleri olumsuz yönde etkilemez" diye konuştu. Birleşmiş Milletler'den temsilcilerin Türkiye'ye geldiği yönünde haberlerin doğru olup olmadığı sorusu üzerine, şu anda böyle bir ziyaretin söz konusu olmadığını ancak Birleşmiş Milletler nezdinde temasların sürdüğünü kaydetti.