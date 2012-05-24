Davutoğlu: Predatörler konusunda Obama'dan irade bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, silahlı insansız hava araçları konusunda ABD yönetiminden "daha güçlü bir iradenin devreye sokulmasını beklediklerini" ifade etti.

ABD'den silahlı insansız hava araçlarının alınması konusundaki soruya karşılık Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'ün NATO Zirvesi sırasında bir araya geldiği ABD Başkanı Barack Obama'ya bu konuyu açık bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Müttefik ülkelerin birbirlerinin güvenlik ihtiyaçlarını göz önüne almak durumunda olduklarını belirten Davutoğlu, Türkiye nasıl ABD 'nin güvenlik ihtiyaçlarını ittifak sistemi içinde göz önünde bulunduruyorsa ABD 'nin de Türkiye 'nin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmasını beklediklerini kaydetti.

Davutoğlu, Obama'nın da prensipte bu satışa destek vermekle birlikte ABD sistemi gereği Kongre içinde karar almadaki zorluklardan bahsettiğini belirterek, “Ama bu karar almadaki zorluklar birçok konu için geçerli. Biz daha güçlü bir iradenin devreye sokulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye 'nin arabuluculuk çabaları

Bakan Davutoğlu, New York'taki BM Genel Kurulu Salonu'nda, BM Genel Kurul Başkanı Nasır Abdülaziz En Nasır'ın girişimiyle düzenlenen “Arabuluculukta Üye Ülkelerin Rolü” konulu üst düzey toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmasında Türkiye 'nin arabuluculuk faaliyetlerini de anlatan Davutoğlu, “ Türkiye , arabuluculuk yoluyla ihtilafların barışçıl çözümünü aktif bir şekilde sağlamaya çalışan ülkelerden biridir” diye konuştu.

Davutoğlu, devletlerin arabuluculuk çalışmalarında eğitime ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, BM'nin bu kapsamda devletlerin arabuluculuk kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak konusunda daha etkin olması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Büyük ihtilaflara yakın yerlerde BM arabuluculuk merkezlerinin kurulması doğru yönde bir adım olacaktır. Türkiye , devletler ve bölgesel kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamak ve arabuluculuk kapasitesinin oluşmasına yardımcı olacak böyle bir merkeze evsahipliği yapmaya isteklidir. Biz İstanbul'da BM Arabuluculuk Merkezi kurulması yönündeki gerekli süreci zaten başlattık. Bu merkezin arabuluculuk konusunda ortak amaçlarımıza erişmemizde bize yardımcı olmakta büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu konuyu Sayın Genel Sekreter Ban Ki-mun'la görüşmeye devam edeceğiz.”

Toplantıda konuşan İtalyan Dışişleri Bakanı Giulio Terzi de İstanbul 'da BM Arabuluculuk Merkezi kurulmasına açık destek verdi.