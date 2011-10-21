Davutoğlu: PKK ve PJAK'a karşı İran'la birlikte çalışacağız

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, PKK ve PJAK’ın bölge için ortak bir tehdit olduğunu belirterek, “Terör odakları tümüyle tavsiye edilene kadar birlikte çalışacağız” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi de Murat Karayılan'ın İran tarafından yakalanıp daha sonra serbest bırakıldığına yönelik iddiaları yalanladı ve "Karayılan hiçbir zaman İranlılar tarafından yakalanmadı" dedi.

Davutoğlu, İranlı meslektaşı Ali Ekber Salihi ile birlikte yaptığı basın toplantısında özetle şöyle konuştu:

Biz PKK’yı ve PJAK’ı ortak olarak tehdit odağı olarak görüyoruz. Son dönemde istihbarat ve güvenlik kurumları arasında güçlü mekanizmalar kurulmuştur. PKK ve PJAK’a karşı ortak mücadelemiz devam edecek. Terör odakları tümüyle tasfiye edilene kadar birlikte çalışacağız.

Bütün bölgeyi tehdit eden örgüte karşı bölgesel dayanışmanın olması kaçınılmazdır.

Libya’daki eni durumu ele aldık. Biz Türkiye olarak ortadoğudaki kardeş halkların demokratik taleplerini desteklemiştik. Ümit ederiz ki Libya halkın talepleri doğrultusunda geçiş sürecini tamamlar ve Libya demokratik bir devlet olarak devam eder.

Suriye konusunda da istişarelerde bulunduk. Biz zaten bu süreçte operasyonların durması konusunda bilgi aktarmıştık. Gelişmeler göstermektedirki halkına zulmeden rejimlerin ayakta durması mümkün değildi. Türkiye Suriye konusunda gerekli her şeyi yapmıştır. Ancak Suriye rejimi halka daha çok baskı yapmayı tercih etmiştir. Biz Suriye’de demokratik geçişin sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz.





Salihi: Karayılan'ı hiçbir zaman yakalamadık





İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın İran tarafından yakalandığı ve serbest bırakıldığı iddialarıyla ilgili olarak, ''Karayılan hiç bir zaman İranlılar tarafından yakalanmamıştır. Yakalasaydık biz onu niye serbest bırakacaktık ki?'' dedi.



İran Dışişleri Bakanı Salihi, Ankara'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Karayılan'ın İran tarafından yakalandığı ve daha sonra serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, iddialar üzerine Davutoğlu'nun kendilerini arayarak bu soruyu sorduğunu, kendisinin de Davutoğlu'na bu konudaki bilgileri toplaması için kendisinden müsaade istediğini belirterek, "Tüm bilgileri topladık. ve bunun gerçek olmadığını öğrendik. Karayılan hiç bir zaman İranlılar tarafından yakalanmamıştır. Yakalasaydık biz onu niye serbest bırakacaktık ki?" diye konuştu.



Konuk Bakan, "Bu, Türk kardeşlerimize yardım etmek için çok iyi bir fırsat olurdu. Karayılan'ı yakalayıp serbest bırakmakta nasıl bir menfaatimiz olabilir ki? Biz tekrar ediyoruz ki PKK da PJAK da terörist gruplardır" ifadelerini kullandı.

