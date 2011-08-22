T24 LogoT24 Logo
Dünya

Davutoğlu, Ping ile görüştü ADDİS ABABA (A.A)

22 Ağustos 2011 20:59

-Davutoğlu, Ping ile görüştü ADDİS ABABA (A.A) - 22.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping ile görüştü. Davutoğlu, Etiyopya temasları kapsamında görüştüğü Ping ile Somali ve Libya konuları başta olmak üzere, Afrika'da barış ve güvenliği, ekonomik-sosyal kalkınmayı ve barışı koruma faaliyetlerini içeren bir dizi konuyu ele aldı. Görüşmede Türkiye ile Afrika Birliği stratejik ortaklığının nasıl geliştirilebileceği de müzakere edildi. Davutoğlu, daha sonra Addis Ababa'da Türk iş adamları ve yatırımcılarıyla da biraraya geldi. Bakan, yatırımcılardan faaliyetleri ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı. Resmi temaslar kapsamında, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hailemariam Desalegn, Davutoğlu ve beraberindeki heyet onuruna iftar verecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24