-Davutoğlu, Ping ile görüştü ADDİS ABABA (A.A) - 22.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping ile görüştü. Davutoğlu, Etiyopya temasları kapsamında görüştüğü Ping ile Somali ve Libya konuları başta olmak üzere, Afrika'da barış ve güvenliği, ekonomik-sosyal kalkınmayı ve barışı koruma faaliyetlerini içeren bir dizi konuyu ele aldı. Görüşmede Türkiye ile Afrika Birliği stratejik ortaklığının nasıl geliştirilebileceği de müzakere edildi. Davutoğlu, daha sonra Addis Ababa'da Türk iş adamları ve yatırımcılarıyla da biraraya geldi. Bakan, yatırımcılardan faaliyetleri ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı. Resmi temaslar kapsamında, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hailemariam Desalegn, Davutoğlu ve beraberindeki heyet onuruna iftar verecek.