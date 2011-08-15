-Davutoğlu: Operasyonlar derhal durdurulmalı ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye yönetiminden sivil halkta kayıplara yol açan operasyonlarını derhal durdurmasını talep ederek, "Eğer operasyonlar durmazsa bundan sonra bu süreç üzerinde atılacak adımlar konusunda konuşulacak bir şey de kalmaz" diye konuştu. Bakan Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığında yaptığı kısa açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Perşembe akşamından bu yana Suriye yönetiminin operasyonlarının yoğunlaştığına dikkati çeken Davutoğlu, o günden bu yana Suriye yönetimi ile her düzeyde temasta bulunduklarını ve operasyonların durdurulmasını talep ettiklerini kaydetti. "Sağlıklı bir şekilde bir sürecin işlemesi için her şeyden önce akan kanın durması lazım" diyen Davutoğlu, Lazkiye'de ve diğer şehirlerde yaşananların iç işleri olarak görülmesinin söz konusu olamayacağını ve mazur görülemeyeceğini bildirdi.