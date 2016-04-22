Davutoğlu: Omuz omuza olmaya devam edeceğiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Her 10 yılda bir dünya görüşü parti değiştirenler bizim davamızı da kardeşliğimizi de anlayamazlar biz hep omuz omuzaydık bundan sonra da omuz omuza olacağız” dedi.

Antalya merkez Kepez ilçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katılan Davutoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

1 Kasım zaferine en fazla katkıyı yapan Antalya'ya çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şehrimize elimiz boş gitmiyoruz. Sizin için elimiz hep dolu geldiğimize şahit misiniz. 1 Kasım'da bize destek verirseniz gecemizi gündüzümüze katıp size hizmet edeceğimize söz verdik. Siz de bugün bunun yerine geldiğine şahit misiniz? İşte bu şahadet bizler için en önemli olan. Buradan bir kerede Antalya'nın huzurunda söz veriyorum. Temel attığınız hiçbir yatırım yarım kalmayacaktır.

Biz hamaset değil iş üretiyoruz. İşte eserlerle birlikte Antalya'dayız. Başkaları gibi siyaseti laftan hakaretten ibaret görmüyor vatandaşımızın yüreğine dokunuyoruz.

Her 10 yılda bir dünya görüşü parti değiştirenler bizim davamızı da kardeşliğimizi de anlayamazlar biz hep omuz omuzaydık bundan sonra da omuz omuza olacağız. Bugün nasıl omuz omuzaysak Allah'ın izniyle son nefesimizde de hep birlikte olacağız.

Toroslar nasıl eğilmezse Allah'ın izniyle kimsenin karşısında bu başlar eğilmemiştir eğilmeyecektir. Allah'ın önünde eğilen başımız başka hiçbir mevkinin makamın karşısında eğilmeyecektir. Bizim yüreğimizde evrensel bir insanlık davası var. Ülkemize aşkla muhabbetle bağlıyız.

Bugün Antalya'da 41 yatırımı 41 kere maşallah diyerek açıyoruz. AK Parti kadroları yürekleriyle çalışır. Bilek yorulur dizde bazen derman kalmaz ama yürek son nefese kadar istikrarlı bir şekilde çalışır. İşte biz de yüreklerimizle sizler için çalışıyoruz. Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü Antalya'dır. Antalya'nın yüzü gülüyorsa dünyanın yüzü gülüyor demektir. Siz bizler adına dünyaya ev sahipliği yapıyorsunuz. Allah da sizin evinizi güzel etsin.

AK Parti bugüne kadar verdiği sözlerin hepsini tutmuştur. Bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz. AK Parti seçim meydanlarında verdiği vaatlerin yüzde yüzünü 3 ayda yerine getirmiştir. Ne söz verdiysek hepsini hayata geçirdik.

Bugün Antalya'da 841 milyonluk yatırımların açılışını yapıyoruz. Antalya meydandan EXPO arasındaki 19 kilometrelik yol dünya rekoru kırılarak 5 ayda bitirildi.

Bundan önceki yönetim 5 yılda 276 milyonluk yatırım yaparken, bizim belediyemiz tek seferde 276 milyonluk yatırım yaptı.

Antalya kongre turizminin başkentidir. Siz bizim adımıza dünyaya ev sahipliği yapıyorsunuz. NATO ve G20 zirvelerini geçtiğimiz sene alnının akıyla yaptık. Bugün EXPO'nun açılışını yapıyoruz.

Bizim önümüze ne koyarlarsa koysunlar bizi durdurabilirler mi? Bizi sizinle birleşmekten alı koyabilirler mi?

Bizim karşımıza ne engel koyarlarsa koysunlar bizim yükselişimizi engelleyemezler. Biz milletimize ne söz verdiysek yaptık.

Antalya'ya 14 yılda 17.9 milyarlık yatırım yaptık. Aksu Çayı taşkın koruma çalışması ile 106 bin dekarlık alan için önlem alınacak. Demirkapı Tüneli ile Antalya'yı Konya'ya daha kolay bağlayacağız.

7 km'lik Alacabey'i tünelle geçiyoruz. İhalesi yapıldı.

Antalya'yı Kayseri'ye hızlı trenle bağlayacağız, İnşaallah.

Kruvaziyer liman için kolları sıvadık. İnşaallah, ihaleye çıkacağız.''